Semih Yalçın: "Afet ve acılardan oy devşirme çabası, hayasızlıktır"
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, "Afet ve acılardan oy devşirme çabası, hayasızlıktır. Politika dolandırıcıları, siyaset simsarları, 14 Mayıs'ta Millî iradenin sandık mahkemesinde yargılanacaklar" dedi.
MHP'li Semih Yalçın, sosyal medya üzerinden önemli açıklamalarda bulundu...
Yalçın, asrın felaketinin yaşattığı acıları anımsattı.... Bu zorlu günlerde ortaya çıkan fırsatçılara tepki gösterdi...
''Depremin sarstığı illerde milletçe insanüstü gayretlerle sergilenen dayanışmanın herkese ders olması gerekirken maalesef yeni bir pazarlamacılık ve cambazlık türü zuhur etti. Politika dolandırıcıları'' ifadesini kullandı...
''Afet ve acılardan oy devşirme çabası, hayasızlıktır. politika dolandırıcıları, siyaset simsarları, 14 Mayıs'ta millî iradenin sandık mahkemesinde yargılanacaklar. O gün, adalet ve hakkaniyet terazisinde tartıya çıkarılan rantçılar kaç kırat ettiklerini görecekler'' dedi...
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