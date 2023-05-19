Silivri ve Diyarbakır Cezaevleri "Kılıçdaroğlu" dedi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun PKK ve FETÖ’cüleri serbest bırakma vaadi karşılık buldu. Kılıçdaroğlu, FETÖ’cü ve PKK’lı teröristlerin ağırlıkta olduğu cezaevlerinde en fazla oyu alan lider oldu.
Yeni Şafak’ta yer alan habere göre PKK ve FETÖ’cüleri serbest bırakmayı vadeden CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, karşılığını aldı. FETÖ’cülerin yoğunlukta olduğu Silivri Cezaevi’ndeki 5 bine yakın tutuklu ve hükümlünün 4 bini Kılıçdarğlu’na oy verdi. PKK’lıların ağırlıkta olduğu Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumu’nda ise Erdoğan’a 164 oy verilirken Kılıçdaroğlu’na tam 2 bin 274 çıktı. Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü’nde milletvekilliği seçimlerinde ise oyların büyük bir çoğunluğunun Yeşil Sol Parti’ye verildiği görüldü. 1 Nolu T Tipi Kapalı CİK’de Yeşil Sol Parti’ye 517, 2 Nolu T Tipi Kapalı CİK’de 413, 3 Nolu T Tipi Kapalı CİK’de 377 oy çıktı. 2053 oyun 1922’si Yeşil Sol Parti’ye, 244’ü CHP’ye, 133’ü ise AK Parti’ye verildi.