Silivri ve Diyarbakır Cezaevleri "Kılıçdaroğlu" dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun PKK ve FETÖ’cüleri serbest bırakma vaadi karşılık buldu. Kılıçdaroğlu, FETÖ’cü ve PKK’lı teröristlerin ağırlıkta olduğu cezaevlerinde en fazla oyu alan lider oldu.

Silivri ve Diyarbakır Cezaevleri "Kılıçdaroğlu" dedi
Son Güncelleme:

Yeni Şafak’ta yer alan habere göre PKK ve FETÖ’cüleri serbest bırakmayı vadeden CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, karşılığını aldı. FETÖ’cülerin yoğunlukta olduğu Silivri Cezaevi’ndeki 5 bine yakın tutuklu ve hükümlünün 4 bini Kılıçdarğlu’na oy verdi. PKK’lıların ağırlıkta olduğu Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumu’nda ise Erdoğan’a 164 oy verilirken Kılıçdaroğlu’na tam 2 bin 274 çıktı. Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü’nde milletvekilliği seçimlerinde ise oyların büyük bir çoğunluğunun Yeşil Sol Parti’ye verildiği görüldü. 1 Nolu T Tipi Kapalı CİK’de Yeşil Sol Parti’ye 517, 2 Nolu T Tipi Kapalı CİK’de 413, 3 Nolu T Tipi Kapalı CİK’de 377 oy çıktı. 2053 oyun 1922’si Yeşil Sol Parti’ye, 244’ü CHP’ye, 133’ü ise AK Parti’ye verildi.

# kemal kılıçdaroğlu # pkk # fetö # silivri cezaevi # diyarbakır # Silivri # kılıçdaroğlu # ak parti # Yeşil Sol Parti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçmene çağrı CHP'de Adıgüzel'in yerine Çelik getirildi CHP'den YÖK'e seçim çağrısı
Çok Okunanlar
1 TCG Anadolu ziyaret günleri ve saatleri
2 Ulusal Kanal'ı sosyal medyada takip edin
3 O kişiler EYT'li sayılmayacak!
4 İstanbul’da havası en temiz ilçeler hangileri?
5 Motorine zam geldi