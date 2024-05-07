Siyasette Osman Kavala tartışması: "Devlet stratejik maliyet analizi yaptı"

Müderrisoğlu, Kavala'nın yeniden yargılanabilmesi için "hükmü etkileyecek bir delil veya ifadenin ortaya çıkması" gerektiğinin altını çizdi.

AK Parti içinde bir grup Osman Kavala, Can Atalay ve Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyor. Bu fikirler hükümete yakın gazeteciler tarafından da dillendiriliyor.



Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi'nin ardından Sabah Gazetesi'nden Okan Müderrisoğlu da konuya girdi. Müderrisoğlu, köşesinde Gezi Olayları, 6-8 Ekim Kalkışması ve15 Temmuz Darbe Girişimi konularını ele alarak meselelerin "devletin kolektif aklını oluşturan en geniş zeminde" de tartışıldığını yazdı.



Müderrisoğlu, Kavala konusunda devletin "stratejik maliyet analizi yaptığını" vurguladı ve bu analizin "cezaevinde olması ile adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağı kaydı ile tahliyesi" arasında olduğunu ifade etti.



Yazının devamında ise Kavala'nın durumunda yargının radikal yorum değişikliğine gitmesini beklemenin sorun olduğu belirten Müderrisoğlu, "İş ki... Kararın niteliğini etkileyecek yeni bir delil veya ifade ortaya çıkmasın!" dedi.



Öte yandan AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş de Osman Kavala'nın tahliye olma ihtimali hakkında "nihayet" ifadesini kullandı. Türkeş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Osman Kavala'nın nihayet tahliye olma ihtimalinin yüksek olmasına mı karşı çıkıyorsunuz?" dedi.



Sözcü Gazetesi'ne de konuşan Türkeş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Avrupa Parlamentosu'nda saati sorsanız Kavala'yı bırakın diyorlar" sözlerinin "Gerçeği yansıttığını" vurguladı.



Kavala dosyasının Türkiye'yi kısıtladığını savunan AK Parti Milletvekili Tuğrul Türkeş, "Türkiye'de Özgür­lüklerin artması lazım" dedi.