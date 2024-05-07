20 bin öğretmen ataması eğitim camiasında hayal kırıklığı yaratttı

Öğretmen atamasında kontenjan 20 bin oldu. Mülakatın, puan sonuca etkisi de yüzde 50’ye çıkartıldı. Hem atama sayısı hem de mülakat tartışmaları da beraberinde getirdi. En az 100 bin atama olması gerektiğini belirten eğitimciler, mülakatların liyakatin katili olduğunu savundu.

20 bin öğretmen ataması eğitim camiasında hayal kırıklığı yaratttı
Editör: Cemre Nilsu Çatakoğlu
Son Güncelleme:

AK Parti iktidarının kemer sıkma politikaları üretimden sonra eğitim-öğretimi de baltaladı. Büyük umutlarla beklenen öğretmen ataması 20 binde kaldı. Atamalarda en çok kontenjan sınıf öğretmenliğine ayrıldı.

Kaldırılması sözü verilen mülakatların öğretmen atamalarına olan etkisi de Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarıyla eşitlendi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Türk Eğitim Sen Genel Sekreteri Haydar Urfalı, "Biz 100 bin atama olarak bekliyorduk. Tasarruf kapsamında atamanın 20 binde kalmasını kabul etmiyoruz. Eğitimden tasarruf olmaz. Eğitimden tasarruf kaybedilen bireyler anlamına gelir." dedi.

Mülakatlarla ilgili de konuşan Haydar Urfalı, "Mülakat, ehliyet ve liyakatin katilidir. Mülakat kaldırılmalıdır. İlk aşaması da öğretmen ataması olmalıdır. Gençlerin geleceği ile oynamaktır. Öne çıkarılması doğru değildir." dedi.

YENİ MÜFREDAT TASLAĞI İÇİN SON GÜN CUMA

Eğitim camiasındaki bir diğer tartışma konusu olan yeni müfredat taslağıyla ilgili de yeni bir gelişme yaşandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, görüş ve öneriler için takvimi uzattıklarını duyurdu. Türk Eğitim Sen Genel Sekreteri Haydar Urfalı ise çalışmanın aceleye getirildiğini belirtti.

Haydar Urfalı, "Bir komisyon kurduk, onlarda ngelen raporları derledik, kamuoyuyla paylaşacağız. Aceeleye getirildiğini görüyoruz. Kodların değiştirilmesine izin vermeyiz. Atatürk'ün müfredatta yeri azaltılamaz. Bu konular toplumun sinir uçlarına dokunan konulardır. Hassasiyetle yapılmalıdır." dedi.

Teleferik kazasında iddianame hazır! 27 yıla kadar hapis cezaları isteniyorTeleferik kazasında iddianame hazır! 27 yıla kadar hapis cezaları isteniyorGündem
# öğretmen ataması # son dakika # milli eğitim bakanlığı
Çok Okunanlar
Sağanak yağışlar devam edecek mi? 7 Mayıs 2024 hava durumu
Sağanak yağışlar devam edecek mi? 7 Mayıs 2024 hava durumu
Kırmızı ete indirim geliyor!
Kırmızı ete indirim geliyor!
Altın ve dolar yatırımcıları dikkat! İslam Memiş'ten önemli uyarılar geldi...
Altın ve dolar yatırımcıları dikkat! İslam Memiş'ten önemli uyarılar geldi...
Borç arayanlar dikkat! Bankalardan faizsiz 25 bin TL kredi
Borç arayanlar dikkat! Bankalardan faizsiz 25 bin TL kredi
13 ilçe, 79 durak ve günlük 45 bin yolcuyla bir İstanbul klasiği: 500T
13 ilçe, 79 durak ve günlük 45 bin yolcuyla bir İstanbul klasiği: 500T
Öne Çıkanlar AK Parti'de ABD sevdalılar öne çıktı | ULUSAL HABER AK Parti'de ABD sevdalılar öne çıktı | ULUSAL HABER Ahmet Çakar "Bylockçu" davasında beraat etti Ahmet Çakar "Bylockçu" davasında beraat etti