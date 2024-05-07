20 bin öğretmen ataması eğitim camiasında hayal kırıklığı yaratttı

AK Parti iktidarının kemer sıkma politikaları üretimden sonra eğitim-öğretimi de baltaladı. Büyük umutlarla beklenen öğretmen ataması 20 binde kaldı. Atamalarda en çok kontenjan sınıf öğretmenliğine ayrıldı.

Kaldırılması sözü verilen mülakatların öğretmen atamalarına olan etkisi de Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarıyla eşitlendi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Türk Eğitim Sen Genel Sekreteri Haydar Urfalı, "Biz 100 bin atama olarak bekliyorduk. Tasarruf kapsamında atamanın 20 binde kalmasını kabul etmiyoruz. Eğitimden tasarruf olmaz. Eğitimden tasarruf kaybedilen bireyler anlamına gelir." dedi.

Mülakatlarla ilgili de konuşan Haydar Urfalı, "Mülakat, ehliyet ve liyakatin katilidir. Mülakat kaldırılmalıdır. İlk aşaması da öğretmen ataması olmalıdır. Gençlerin geleceği ile oynamaktır. Öne çıkarılması doğru değildir." dedi.

YENİ MÜFREDAT TASLAĞI İÇİN SON GÜN CUMA

Eğitim camiasındaki bir diğer tartışma konusu olan yeni müfredat taslağıyla ilgili de yeni bir gelişme yaşandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, görüş ve öneriler için takvimi uzattıklarını duyurdu. Türk Eğitim Sen Genel Sekreteri Haydar Urfalı ise çalışmanın aceleye getirildiğini belirtti.

Haydar Urfalı, "Bir komisyon kurduk, onlarda ngelen raporları derledik, kamuoyuyla paylaşacağız. Aceeleye getirildiğini görüyoruz. Kodların değiştirilmesine izin vermeyiz. Atatürk'ün müfredatta yeri azaltılamaz. Bu konular toplumun sinir uçlarına dokunan konulardır. Hassasiyetle yapılmalıdır." dedi.