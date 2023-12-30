Süper Kupa'nın Ertelenmesi Sonrası Siyasiler Ne Dedi?

Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa maçı, takımların sahaya çıkmama kararı alması sonrası ileri bir tarihe ertelendi. Yaşanan krizden sonra, pek çok siyasi konuya ilişkin açıklama yaptı. İşte siyasilerin açıklamaları...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK, ülkemizin ortak ve birleştirici değeridir." ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Perinçek'in paylaşımı şöyle:

- Türk takımlarına Suudi Arabistan'da yakışan Filistin dayanışmasıdır. Galatasaray ve Fenerbahçe sahaya ABD emperyalizmine ve İsrail siyonizmine karşı mücadele pankartlarıyla çıkmalıydı. O zaman Arap halkıyla yürek yüreğe birleşirlerdi. Galatasaray ve Fenerbahçe neden Almanya'ya veya Fransa'ya giderken Atatürkçü değiller de tam Suudi Arabistan Çin ve İran'la iyi ilişkilere yönelince Atatürkçü kesildiler?

- Galatasaray ve Fenerbahçe yönetimlerini Türkiye'de Atatürkçü mevziilerde görmüyoruz. Suudi Arabistan'da birden Atatürkçü kesildiler. Onları yönlendiren var. Galatasaray ve Fenerbahçe yönetimleri Türk milletiyle Arap ülkelerinin arasını açmak isteyen emperyalistlere alet oldular. Olayı iyi anlayalım.

Her ülkenin egemenliği var. Her ülkenin hukuku var. Suudi Arabistan'da maç yapmayı kabul ettiğinize göre, o ülkenin egemenliğine ve hukukuna saygı göstereceksiniz. ABD ve İsrail'in dolduruşuna gelmeyeceksiniz. ABD emperyalizmine, Avrupa emperyalizmine, İsrail siyonizmine karşı Atatürkçü mevziide olmayanlar, Araplara karşı birden Atatürkçü kesildiler. Mustafa Kemal, Batı emperyalizmine karşı savaşın kahramanıdır ve Arap ülkelerinin ve halklarının dostudur.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Fenerbahçe ve Galatasaray'a teşekkür etti. Özel'in açıklaması şöyle:

- Fenerbahçe ve Galatasaray, Suudi yönetimiyle Mustafa Kemal Atatürk üzerinden pazarlık yapanlara karşı Türkiye’nin onurunu korumuştur. Tüm halkımızı, İstanbul’a dönüşlerinde Atatürk fotoğrafları ve Türk bayraklarıyla takımlarımızı karşılamaya davet ediyorum."

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener

İyiParti Genel Başkanı Meral Akşener, Suudi Arabistan'da oynanması planlanan fakat iptal edilen Süper Kupa finaliyle ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

- Sahaya çıkmayan Fenerbahçe ve Galatasaray'ı tebrik eden Meral Akşener, "Bu akşam, Türk milletinin Atatürk sevgisini ölçmeye çalışanlara karşı Cumhuriyetimizin muhafızlığını yapan Galatasaray ve Fenerbahçe'yi yürekten kutluyorum. Her Türk'e yakışanı yaptınız, hepimizi gururlandırdınız! Bu dik duruşun asla unutulmaması için Cumhuriyetimizin 100. yılına özel her iki takımımızın da Süper Kupa Şampiyonu ilan edilmesini bekliyoruz!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

- Gazi Mustafa Kemal Atatürk ülkemizin kurucu lideri ve ortak değeridir. Atatürk konusunda hassasiyet gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları şöyle:

- Fenerbahçe ve Galatasaray Spor Kulüplerimizin futbolcularını karşılamak üzere havalimanlarına gidecek vatandaşlarımız için otobüs ve metro seferlerimizi sabaha kadar uzattık ve artırdık. Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Marşımız hepimizin kırmızı çizgisidir. Gururla.

- Bayrağını al, Beşiktaş'a gel. İstanbulluları, bugün saat 15.00'te Türk Bayrakları, Atatürk resimleri ve spor kulüplerimizin bayraklarıyla Beşiktaş Barbaros Meydanı'na davet ediyorum.

ABB Başkanı Mansur Yavaş

Mansur Yavaş, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşım şöyle:

- Suudi Arabistan Büyükelçiliğinin bulunduğu sokağı Bayrağımız ve Atatürk posterleriyle donatıyoruz. Ne mutlu Türküm diyene.

Kemal Kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Suudi Arabistan’da oynanacak Süper Kupa finalinin ertelenmesine ilişkin; “Ertelenen Süper Kupa Finali’nin Milli Mücadelemizin karargahı, Büyük Önderimizin ebedi istirahatgahı Başkent Ankara’da oynanmasını temenni ediyorum” dedi.