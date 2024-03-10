Taşeron işçileri Ankara'da buluştu

Belediye İşçileri, Kamu Taşeron İşçileri, Aile Sağlığı Merkezi Gruplandırma Personelleri ve Kamuda görev yapan 4D İşçileri ayrımsız kadro talebiyle Ankara’da buluştu. Emekçilerin düzenlediği açıklamaya Vatan Partisi de destek verdi.

Taşeron işçileri Ankara'da buluştu

Belediye İşçileri, Kamu Taşeron İşçileri, Aile Sağlığı Merkezi Gruplandırma Personelleri ve Kamuda görev yapan 4D İşçileri ayrımsız kadro talebiyle Ankara’da buluştu. Emekçilerin düzenlediği açıklamaya Vatan Partisi de destek verdi.

Taşeron köleliği artık bitsin diyen işçiler ayrım yapılmaksızın kadro talep etti. İşçiler, iş güvencesi için de düzenlemeler yapılmasını istedi.

Eşit işe, eşit ücret isteyen belediye şirketlerinde çalışan işçiler diğer iş gruplarına sağlanan haklardan yararlanmayı talep etti.

CHP Genel Başkanı ve İBB Adayı Köksal DEM Parti'yi memnun ettiCHP Genel Başkanı ve İBB Adayı Köksal DEM Parti'yi memnun ettiSiyaset




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