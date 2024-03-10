CHP Genel Başkanı ve İBB Adayı Köksal DEM Parti'yi memnun etti



CHP Afyon Belediye Başkan adayı Burcu Köksal’'ın bu çıkışı gündemdeki yerini koruyor.



DEM Parti’den yeniden Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Ahmet Türk de konuyu gündemine aldı.



Köksal'ın açıklamalarını ırkçı ve faşist olarak yorumlayan Türk, yaşanan olay üzerinden bütün CHP’yi sorgulamanın doğru olmadığını söyledi.



CHP Genel Başkanı Özgür Özel Köksal'ın aksine kapıların DEM partiye açık olduğunu söylemiş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Ekrem İmamoğlu da "başka parti bulsun" demişti.



Ahmet Türk Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’nun bu konudaki tavrını olumladı... "Sorumlu hareket ettiler" dedi... "CHP suskun kalsaydı gerçekten büyük bir vebalin altında kalırdı" değerlendirmesini yaptı.





