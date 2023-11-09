Ticaret Bakanlığından Avrupa Birliği'ne Çağrı

Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği komisyonunun 2023 yılı Türkiye raporuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakanlık açıklamasında raporun Türkiye bölümünde, ekonomik ilişkilerde kaydedilmek istenilen yapıcı ve olumlu tutumun dikkate alınmadığı vurgulandı.

Raporda ortaya konulan bu tutumun, Türkiye ve Avrupa Birliği arasında ki ortaklık hukukunu inşa eden anlaşmaların ruhuyla bağdaşmadığı vurgulanarak "Türkiye üzerine düşeni yapmıştır, yapmaktadır" diye belirtildi.

Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin pek çok alanda Avrupa Birliği şartlarına uyumunun tescil edildiğini belirterek Avrupa Birliği'nin siyasi çelişkiler içerisinde olduğunu kayda geçildi.

Bakanlık son olarak Avrupa Birliği'ne çağrı yaparak Türk vatandaşlarına ve Türk taşımacılarına uygulanan güçlüklerin kaldırılmasını talep etti.