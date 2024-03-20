Türkiye İşçi Partisi'nde Gökhan Zan krizi! Erkan Baş'ın açıklamalarına Zan'dan cevap gecikmedi

Türkiye İşçi Partisi'nde Hatay krizi sürüyor. Konu hakkında taraflardan yeni açıklamalar geldi. TİP Genel Başkanı Erkan Baş, "Gökhan Zan kendisine kumpas kurulduğunu iddia ediyorsa bunu ispatlayacak. Başka bir şey varsa bu açığa çıkacak" ifadelerini kullandı. Baş, "Açıkçası gerçekten şu aşamada da 'Şöyle bir suç var' diyemiyorum" dedi. Başi Gökhan Zan'ın “Ben bu seçimi kazanamazsam da kendi geleceğimi düşünmem gerekir” söylemlerinin olduğunu da belirtti.

Gökhan Zan'dan Erkan Baş'a yanıtı gecikmedi. Zan savcılığa başvurduğunu söyleyerek "Top yargıda" dedi. Oyunlara boyun eğmeyeceğini vurgulayan Zan, “Bu olayların üzerine bana destek daha da arttı. Çünkü halk, bu yalanları üretenlerin nasıl insanlar olduğunu biliyor. Her türlü pisliğe bulaşacaklar son haftaya girince" ifadelerini kullandı.

TİP Hatay Belediye Başkan Adayı Gökhan Zan'ın, Turgay Kocakaya adlı bir kişiyle ses kaydı olduğu iddia edilmişti. TİP, açıklama yaparak Zan'ın adaylığını geri çektiklerini söylemişlerdi. Zan ise konuşmaların montaj olduğunu savunmuş ve adaylıktan çekilmeyeceğini duyurmuştu.