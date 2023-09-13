Türkiye raporu AB Parlamento'sunda

Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda AB Komisyonu’nun hazırladığı 2022 Türkiye Raporu görüşüldü. Komisyon üyesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yol çalışmasını engelleyen Birleşmiş Milletler askerleri hakkında konuştu. Türk tarafını kınadı.

Türkiye raporu AB Parlamento'sunda
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Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda AB Komisyonu’nun hazırladığı 2022 Türkiye Raporu görüşüldü. Oturumda konuşma yapan AB Komisyonu Üyesi Varhelyi'nin sözleri dikkat çekti.

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TÜRKİYE RAPORU AB PARLAMENTO'SUNDA


Varhelyi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yol çalışmasını engelleyen Birleşmiş Milletler askerleri hakkında konuştu. AB Komisyonu üyesi, "Kıbrıslı Türk personel tarafından Birleşmiş Milletler Barış Gücü Askerlerine yapılan saldırıyı kınıyoruz" dedi.

Türkiye raporu AB Parlamento'sunda - Resim : 2
AB Komisyon üyesi, "Kıbrıs sorununda ilerleme sağlanması vazgeçilmezdir." ifadesini kullandı. Varhelyi Türkiye-Rusya ilişkileri üzerine de konuştu. AB Komisyonu Üyesi, Türkiye'nin Rusya'ya yönelik yaptırımların uygulanması konusunda Türkiye'nin Avrupa Birliği ile angajmanını sürdürmesinin elzem olduğunu belirtti.

# Birleşmiş milletler # türkiye # rapor
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