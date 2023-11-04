Vatan Partisi Çankaya Belediye Başkan Adayı Belli Oldu!

Vatan Partisi Ankara İl Başkanı Utku Reyhan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

- Vatan Partisi olarak 2024 yerel seçimlerinde bütün Türkiye'de kendi adaylarımızla, bir seçenek oluşturmak için giriyoruz. Halkımızı düzen içi iki seçeneğe mahkum bırakan bu devrana meydan okuyoruz. Halkımızı 40 satırla 40 katır arasına mecbur bırakmayacağız.

- Biz milletimize, Çankayalılarımıza, kendi içinden çıkmış, vatansever, namuslu, işinin ehli ve halk için çalışma ateşiyle yanıp tutuşan belediye başkan adaylarımızı sunacağız. Az sonra size Türkiyemizin ve Ankaramızın kalbi olan Çankayamızın belediye başkan adayımızı takdim edeceğim. Onu bağrınıza basacağınızdan eminim. Yakınada hazırladığımız Çankaya programını da size sunacağız.

- Değerli Çankayalılar, 38 yıldır, bütün ömrüm boyunca Çankaya'da oturdum. Hep şuna hayret ettim. Nasıl olur da Türkiye'nin, Ankara'nın kalbi olan bir ilçe bu kadar bakımsız, bu kadar pejmürde bırakılabilir? İsmine ve tarihine yakışmayan sefalete Çankaya nasıl sürüklenebilir? Sizi Atatürk'ün partisi olarak kandıranlar, sizin oyunuzu alanlar yıllardır bu ilçeye hangi hizmeti verdi? Buna hiçbirinizi cevabı yok. Hepinizin bildiği ama dile getirmek istemediği hakikat budur. Şu koca Ankara'da doğru düzgün bir belediyeye rastlamak pek mümkün değilken konu Çankaya olunca bu hiç mümkün değil.

- Yıllardır ne yaptılar Çankaya'yı yönetenler? Soydular. Tanıdık müteahhite, rantiyeye kaynak aktardılar. Akrabalarını işe koydular. Memleketlilerini kayırdılar. Mezhepçilik yaptılar, etnikçilik yaptılar. Yollarımızı çukur içinde sokaklarımızı çöp içinde bıraktıla ama PKK ve DHKPC sempatizanlarını belediyeden ve şirketlerinden maaşa bağladılar. Bütün bu fenalıkları "sarı saçlım, mavi gözlüm" edebiyatına sığınarak yaptılar.

- Bu devletin ve cumhuriyetin merkezi olan bir ilçeyi bu kadar perişan halde bırakırken neye güvendiler? Maalesef size güvendiler. "Biz eşeği göstersek Çankaya'da seçtiririr", "Biz tuvalet terliğini aday göstersek yine seçtiririz" diyenler size güvendiler. Sizin iradenizi gasp ettiler. Sizin Atatürkçülüğünüzü karanlık emelleri için kullandılar. Hırsızlığın, yolsuzluğun, mezhepçiliğin, PKK ve DHKPC destekçiliğinin maskesi olarak Atatürk'ü kullandılar. Biz de size diyoruz ki kıymetli hemşehrilerimiz "Özgür olur!". Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, "Fikri hür olun, vicdanı hür olun, irfanı hür olun." CHP'nin parti ağalarının önünüze koyduğu yemi yemeyin. Tuvalet terliklerine oy vermeyin.

- Şimdi size Vatan Partisi'nin kıymetli Çankaya Belediye Başkan Adayını takdim ediyorum. Sayın Murat Demirbaş. O bir tiyatro emekçisi. Aynı zamanda Türkiye Sanatçılar Birliği'nin genel başkanı. Gerçek bir Çankayalı. Dayısı olanların değil halkın adayı. Türk havacılığının kurucusu Vecihi Hürkuş'u canlandırdığı oyunu yurt içi ve yurt dışında sayısız kere sahneledi. Ankaramızın köklü tiyatrolarının tozunu uzun yıllar yuttu. Çankayamız için çok kafa yoran, plan ve proje üretecek bir isim. Rantiyenin değil halkın adayı. Hakkıyla yönetecek, halktan yana olacak, haktan yana olacak bir aday.

- Değerli hemşehrilerim, bir tarafta ekonomiye çözüm üretemeyen, faiz lobilerine teslim olan, rantçıların kuyruğa girdiği, Amerika'ya boyun eğen AK Parti, diğer tarafta ise PKK ve FETÖ'yü koluna takan, Amerikan planlarında oyuncak olan, ekonomide AK Parti ile aynı programa sahip olan, bir kaç kilometre ötede, Ankara Spor Salonu'nda birbirini yemekle meşgul olan CHP. Bunlar mı seçenek? Bunlardan kurtulalım. Bunlara mecbur değilsiniz. Türkiye'nin, Türk milletinin, emekçinin yanında siyaset yapan dağ gibi Vatan Partisi var. Sizleri Sayın Murat Demirbaş'ı Çankaya Belediye Başkanı olarak seçmeye ve Çankaya'nın makus tarihini değiştirmeye davet ediyorum.

Vatan Partisi Çankaya Belediye Başkan Adayı Murat Demirbaş ise şunları söyledi:

- Hepinize çok teşekkür ediyorum. Özellikle Çankaya İlçe Başkanlığımıza ve Ankara İl Başkanımız Utku Reyhan'ın şahsında tüm Ankara teşkilatımıza, beni bu göreve layık gördükleri için teşekkür ediyorum. Bugün Çankaya için çok özel bir gün. Bugün Çankaya'nın tarihinin değişmeye başladığı gün olarak tarihe geçecek. Sizler bu değişime öncelikli olarak tanık olanlar arasında olacaksınız. Çünkü bugün başlattığımız yerel seçim çalışması sonucu Çankaya'nın yüzü gülecek. Bügün Çankayalının hasret kaldığı hizmet anlayışına kavuşmasının miladı olacak. Çankaya kesinlikle bundan daha iyisini hak ediyor.

- Çankaya sadece Ankara için değil, tüm Türkiye için çok özel bir yer. Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihi Çankaya'da yazıldı. Milli mücadelenin karargâhı oldu. Genç Cumhuriyet'in hikayesi burada başladı. Şimdi bu hikayeyi tekrar hatırlatacağız.

- Çankaya'yı yeniden Mustafa Kemal'in devrimci, halkçı, milliyetçi, cumhuriyetçi, devletçi ve laik Çankayası yapacağız. Biz yapacağız, birlikte yapacağız.

- Bugün ülkemizin içinde yaşadığı tüm sorunları çözmek için öncü olmak, cesur olmak ve Atatürk'ün yolundan gitmek bir zorunluluktur. Gerçek bir aydın olarak öncü olmanın birikimiyle, halktan yana olan devrimci bir cesaretle Kemalist devrimi tamamlama programı, bu yüzyılın başında olduğu gibi yeniden Çankaya'dan başlayacak.

- Bizler bu görevlere mevki, makam beklentimiz olduğu için gelmiyoruz. Benim bu hayatta yapmak istediğim tek şey vardı o da tiyatro. Onu da elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Ama şunun da farkındayım ki sanat asla siyasetten kopuk birşey değil. Yıllarca sahnede anlattığımız eksiklikleri, yanlışları bu sefer sahada çözmeye adayız.

- Çankayalının ne düşündüğünü, ne hissettiğini çok iyi biliyorum. 35 yıldır Çankaya'da yaşıyorum. Çankaya'nın her yerinden seyirciyle buluşuyorum. Sokak sokak, cadde cadde anılarım var Çankaya'da.

- Size bugün uzun uzun vaatlerden bahsetmeyeceğim. İtiraf etmeliyim ki müthiş bir ekibimiz ve müthiş projelerimiz var. Önümüzdeki 5 ay içinde bunları zaten uzun uzun anlatacağız. Kapısı çalınmadık ev bırakmayacağız, çayını içmedik esnaf bırakmayacağız. Üretim Devrimi programımızın belediyecilik anlayışını uzun uzun anlatacağız. Cumhuriyetimizin ikinci yüz yılında Türkiye'nin üretim devrimine giden koşusunu Çankaya'dan başlatacağız.

- 1 Nisan sabahı Çankaya Belediyesi'ni kazandığımızda yapmak üzere hazırladığım konuşmayı paylaşacağım sizlerle: Sevgili Çankayalılar, hiçbir Çankayalı verdiği bu oylardan pişman olmayacak. Dün verdiğimiz tüm sözleri gerçekleştirmek için bugünden tezi yok çalışmaya başlıyoruz. Biz bu yola çıktığımızda yakın arkadaşlarımız bile başaracağımıza inanmıyordu. Adeta çantada keklik gibi görülen ve bu yüzden büyük bir rehavetin yaşandığı Çankaya Belediye hizmetlerinden rahatsız olan yurttaşlarımız aslında bize oy vererek "artık bizi kandıramayacaksınız","artık bizi korkutarak oy alamayacaksınız","artık sokağımızda kaldırım taşlarına korkmadan basmak istiyoruz","artık her yağışta en azından belediye aracını görmek istiyoruz","artık bir sorunumuz olduğunda belediyedeki bir yetkiliye ulaşmak istiyoruz","artık belediyeyi bir avuç rant grubu yönetmesin istiyoruz","artık hemşehriciliğe son verilsin","artık sokaklarda hayvanlar sağlıksız ve başıboş gezmesin istiyoruz","artık gençler olarak bir bardak çorbayla kandırılmak istemiyoruz" dedi. Ama en önemlisi Çankaya eski prestijini yeniden kazansın istiyoruz dedi. Yani aslında Çankaya Ankara'nın en majör ilçesiyken son zamanlarda sokaklarında çöp yığınları biriken bu belediyecilik anlayışına dur dedi.

- Ziya Paşa'nın meşhur bir sözü vardır; Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz diye. Biz de az konuşup çok çalışacağız. İşe önce 4 bin 500 personelimizden başlayacağız. Çünkü Çankayalının hasret kaldığı tüm hizmetleri bu çalışma arkadaşlarımızla birlikte yürüteceğiz. Yetkili işyeri sendikamızla hızlıca görüşüp tüm belediye çalışanlarımızın çalışma ve yaşam koşullarını iyileştirmek için ne gerekiyorsa yapacağız.

- Öyle laf olsun diye birlikte yöneteceğiz falan demeyeceğiz. Siz Çankayalılar eksiklikleri, sorunları belirleyeceksiniz biz çözeceğiz. Çünkü Çankaya Belediyesi'nin imkanları tüm Çankaya'ya yetecek güçte bunu biliyoruz.

- 2 trilyon bütçenin 256 milyonunu hazineye iade etmek aslında "ben bu kadar hizmet yapmadım" demektir. Biz bu kaynakların hepsini en verimli şekilde kullanacağız. En kısa zamanda tüm mahallelerimizde ve sitelerimizde bir belediye yetkilisi kapınızı çalacak. Mahalleniz, sokağınız için talep ettiğiniz her hizmet en geç 6 ay içinde gerçekleştirilecek. Çankaya'ya yeniden konfor gelecek. Çankaya yeniden bilimin ve sanatın merkezi olacak. Çankaya'da gençler umutlu, yaşlılar huzurlu, esnaf rahat, kadınlarımız güvende olacak.