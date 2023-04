Vatan Partisi milletvekili aday listesini teslim etti

Vatan Partisi Genel Saymanı Yıldırım Gençer başkanlığındaki parti heyeti 28. Dönem milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu’na teslim etti.

Aday listelerini YSK'ya teslim ettikten sonra basına açıklama yapan Gençer, "Altılı Masa da, Cumhur İttifakı da çıkmazda. Çünkü sisteme bağlanmışlar. Vatan Partisi’nin Meclise girmesi, zorlukları yenmede güçlü bir başlangıç olacaktır. Vatan Partisi’nin %7 barajını geçerek Meclise girmesi, Türkiye’nin çözümü yolunda atılacak en büyük adımdır." dedi.

Yıldırım Gençer, basın açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

Vatan Partisi olarak 14 Mayıs 2023 Milletvekilliği seçimleri için evraklarımızı teslim etmiş bulunuyoruz. Vatan Partisi olarak Milletvekilliği seçimlerine 600 kahramanla giriyoruz. Vatan Partisinin adayları, Türkiye’yi yönetecek, Meclis’te üreticilerin, emekçilerin, sanayicilerin, esnafın haklarını, özlemlerini ve taleplerini savunacak, Güçlü Devlet, Üreten Millet programını hayata geçirecek tecrübe ve birikimdedir. Değerli arkadaşlar, 14 Mayıs önemli. Çünkü yeni bir tecrübe. 14 Mayıs günü, 14 Mayıs sonrası için oy kullanacağız. 14 Mayıs sonrasında, sistemin dayattığı her iki seçeneğin çıkmazı var. Altılı Masa da, Cumhur İttifakı da çıkmazda. Çünkü sisteme bağlanmışlar. Bu durumda çıkış yolunun kuvveti, sistemin dışında toplanan halktadır ve halka önderlik eden Vatan Partisi’ndedir. 14 Mayıs 2023 seçimine giderken, bütün mesele, büyük çıkış yolunu açacak kuvveti biriktirmektir. Bu açıdan 14 Mayıs, Büyük Çıkışın kuvvetini biriktirme günüdür. Hedef, Asya Çağına giren dünyanın içinde olmaktır, büyük çözüme omuz vermektir. Vatan Partisi, onyıllardan beri yükselen Asya Uygarlığı yolunda ilerleyen tek partidir. Vatan Partisi, NATO dayatmalarına cepheden tavır alan tek partidir. Vatan Partisi, 1960’lardan bu yana üreticilerin ve emekçilerin refahı ve özgürlüğü için mücadele eden tek partidir. Vatan Partisi, 14 Mayıs seçimine 14 Mayıs sonrasının çıkış yolu planıyla giren tek partidir. Vatan Partisi, Türkiye’nin önündeki biricik çözümün partisidir. Vatan Partisi, Üretim Devriminin önderi olan partidir. Vatan Partisi, iki yüzyıllık Millî Demokratik Devrimimizin kesin zaferine önderlik eden partidir. Vatan Partisi olarak, öncülerin iradesine başvuruyor, tarihî kararına çağrıda bulunuyoruz. Bu seçimde Vatan Partisi’nin Meclise girmesi, zorlukları yenmede güçlü bir başlangıç olacaktır. 14 Mayıs seçimi, Türkiye ile ABD arasındadır. 14 Mayıs seçimi, Türkiye ile Atlantik Sistemi arasındadır. 14 Mayıs seçimi, Avrasya ile Atlantik arasındadır. 14 Mayıs seçimi, Vatan Partisi ile sistem partileri arasındadır. Öncüler, doğru mevzide konumlanarak millete yol gösterirler. Bugün de öncülerin görev zamanıdır. Değerli Basın Mensupları, 14 Mayıs 2023 günü, bir görev günüdür. Sistemin bize dayattığı seçeneklere verilen oy, sisteme verilen oydur. Seçeneklerden seçenek beğen, sisteme verilen oy, hayat pahalılığına, işsizliğe, küresel tehditlere boyun eğmeye verilen oydur. Her oy değerlidir. Her oy, Türkiye içindir ya da çıkmazlarda çırpınmak içindir. Değerli oy, Asyalı oydur, Asya bilinçli oydur. Tarihî oy, Asya Uygarlığının yükselişinde Türkiye’nin öncü konumu için verilen oydur. Tarihî oy, üreticinin baştacı olması için verilen oydur. Tarihî oy, ABD güdümlü terörün bastırılması için verilen oydur. Tarihî oy, komşularımızla işbirliği ve enerji güvenliğimiz için verilen oydur. Sorumluluk büyüktür ve tarihsel önemdedir. Oyumuzun değerini bilmek, sorumluluğumuzu bilmektir. Vatan Partisi’nin %7 barajını geçerek Meclise girmesi, Türkiye’nin çözümü yolunda atılacak en büyük adımdır.