Vatan Partisi milletvekili aday listesini teslim etti

Vatan Partisi, milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim etti. Vatan Partisi Genel Saymanı Yıldırım Gençer "Vatan Partisi olarak Milletvekilliği seçimlerine 600 kahramanla giriyoruz. 14 Mayıs, Büyük Çıkışın kuvvetini biriktirme günüdür." dedi.

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Vatan Partisi Genel Saymanı Yıldırım Gençer başkanlığındaki parti heyeti 28. Dönem milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu’na teslim etti.

Aday listelerini YSK'ya teslim ettikten sonra basına açıklama yapan Gençer, "Altılı Masa da, Cumhur İttifakı da çıkmazda. Çünkü sisteme bağlanmışlar. Vatan Partisi’nin Meclise girmesi, zorlukları yenmede güçlü bir başlangıç olacaktır. Vatan Partisi’nin %7 barajını geçerek Meclise girmesi, Türkiye’nin çözümü yolunda atılacak en büyük adımdır." dedi.

Yıldırım Gençer, basın açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

Vatan Partisi olarak 14 Mayıs 2023 Milletvekilliği seçimleri için evraklarımızı teslim etmiş bulunuyoruz. Vatan Partisi olarak Milletvekilliği seçimlerine 600 kahramanla giriyoruz. Vatan Partisinin adayları, Türkiye’yi yönetecek, Meclis’te üreticilerin, emekçilerin, sanayicilerin, esnafın haklarını, özlemlerini ve taleplerini savunacak, Güçlü Devlet, Üreten Millet programını hayata geçirecek tecrübe ve birikimdedir. Değerli arkadaşlar, 14 Mayıs önemli. Çünkü yeni bir tecrübe. 14 Mayıs günü, 14 Mayıs sonrası için oy kullanacağız. 14 Mayıs sonrasında, sistemin dayattığı her iki seçeneğin çıkmazı var. Altılı Masa da, Cumhur İttifakı da çıkmazda. Çünkü sisteme bağlanmışlar. Bu durumda çıkış yolunun kuvveti, sistemin dışında toplanan halktadır ve halka önderlik eden Vatan Partisi’ndedir. 14 Mayıs 2023 seçimine giderken, bütün mesele, büyük çıkış yolunu açacak kuvveti biriktirmektir. Bu açıdan 14 Mayıs, Büyük Çıkışın kuvvetini biriktirme günüdür. Hedef, Asya Çağına giren dünyanın içinde olmaktır, büyük çözüme omuz vermektir. Vatan Partisi, onyıllardan beri yükselen Asya Uygarlığı yolunda ilerleyen tek partidir. Vatan Partisi, NATO dayatmalarına cepheden tavır alan tek partidir. Vatan Partisi, 1960’lardan bu yana üreticilerin ve emekçilerin refahı ve özgürlüğü için mücadele eden tek partidir. Vatan Partisi, 14 Mayıs seçimine 14 Mayıs sonrasının çıkış yolu planıyla giren tek partidir. Vatan Partisi, Türkiye’nin önündeki biricik çözümün partisidir. Vatan Partisi, Üretim Devriminin önderi olan partidir. Vatan Partisi, iki yüzyıllık Millî Demokratik Devrimimizin kesin zaferine önderlik eden partidir. Vatan Partisi olarak, öncülerin iradesine başvuruyor, tarihî kararına çağrıda bulunuyoruz. Bu seçimde Vatan Partisi’nin Meclise girmesi, zorlukları yenmede güçlü bir başlangıç olacaktır. 14 Mayıs seçimi, Türkiye ile ABD arasındadır. 14 Mayıs seçimi, Türkiye ile Atlantik Sistemi arasındadır. 14 Mayıs seçimi, Avrasya ile Atlantik arasındadır. 14 Mayıs seçimi, Vatan Partisi ile sistem partileri arasındadır. Öncüler, doğru mevzide konumlanarak millete yol gösterirler. Bugün de öncülerin görev zamanıdır. Değerli Basın Mensupları, 14 Mayıs 2023 günü, bir görev günüdür. Sistemin bize dayattığı seçeneklere verilen oy, sisteme verilen oydur. Seçeneklerden seçenek beğen, sisteme verilen oy, hayat pahalılığına, işsizliğe, küresel tehditlere boyun eğmeye verilen oydur. Her oy değerlidir. Her oy, Türkiye içindir ya da çıkmazlarda çırpınmak içindir. Değerli oy, Asyalı oydur, Asya bilinçli oydur. Tarihî oy, Asya Uygarlığının yükselişinde Türkiye’nin öncü konumu için verilen oydur. Tarihî oy, üreticinin baştacı olması için verilen oydur. Tarihî oy, ABD güdümlü terörün bastırılması için verilen oydur. Tarihî oy, komşularımızla işbirliği ve enerji güvenliğimiz için verilen oydur. Sorumluluk büyüktür ve tarihsel önemdedir. Oyumuzun değerini bilmek, sorumluluğumuzu bilmektir. Vatan Partisi’nin %7 barajını geçerek Meclise girmesi, Türkiye’nin çözümü yolunda atılacak en büyük adımdır.

İşte İl İl  Vatan Partisi'nin 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri Aday Listesi:

VATAN PARTİSİ ADANA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ADANA 1 AHMET SUSEVEN - GIDA MÜHENDİSİ

ADANA 2 HATİCE NESRİN KILIÇAY - AVUKAT

ADANA 3 BANU KARAHAN - ZİRAAT TEKNİKERİ

ADANA 4 RIZA BEKE - ESKİ SENDİKACI

ADANA 5 SELVER KAPLAN - EMEKLİ İŞÇİ

ADANA 6 VAHİDE BUDAK UĞUR - EMEKLİ İŞÇİ

ADANA 7 MUSTAFA KOZ - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

ADANA 8 NİYAZİ KOÇ - GAZETECİ

ADANA 9 ABDURRAHİM KÖYLÜ - EMEKLİ MÜFETTİŞ

ADANA 10 AYNIZAR YURTTAŞ - EMEKLİ İŞÇİ

ADANA 11 AHMET NİHAT ATA - AVUKAT

ADANA 12 SÜLEYMAN ÇELİK - EMEKLİ ÖĞRETMEN

ADANA 13 MUSTAFA IŞIK - EMEKLİ ÖĞRETMEN

ADANA 14 FURKAN OLGA - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

ADANA 15 ERKAN DİKMEN - MUHASABECİ

VATAN PARTİSİ ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ADIYAMAN 1 MUSTAFA KABARCIK - ÇİFTÇİ

ADIYAMAN 2 MUSTAFA TURAN - TURİZMCİ

ADIYAMAN 3 SEFA SOLMAZ GÜNEŞ - USTA ÖĞRETİCİ

ADIYAMAN 4 MEHMET SADIK KARĞİLİ - SERBEST MESLEK

ADIYAMAN 5 ALİ YAĞRI - EMEKLİ İŞÇİ

VATAN PARTİSİ AFYONKARAHİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

AFYONKARAHİSAR 1 HÜSEYİN KARANLIK - GAZETECİ

AFYONKARAHİSAR 2 ZİYA ÖZTÜRK - EMEKLİ ÖĞRETMEN

AFYONKARAHİSAR 3 BİLAL KILIÇ - EMEKLİ

AFYONKARAHİSAR 4 İLYAS ALTUNTAŞ - EMEKLİ ÖĞRETMEN

AFYONKARAHİSAR 5 DEVRİM UÇAR - ZİRAAT MÜHENDİSİ

AFYONKARAHİSAR 6 ALİM TOSUN - ÇİFTÇİ

VATAN PARTİSİ AĞRI MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

AĞRI 1 CELAL TURLU - SERBEST MESLEK

AĞRI 2 SAMİ GÖRMEZ - SERBEST MESLEK

AĞRI 3 TAHA KÜÇÜKUYGUN - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

AĞRI 4 EZGİ ZEYNEP KAYA - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

VATAN PARTİSİ AMASYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

AMASYA 1 SEFER KILIÇ - EMEKLİ MÜDÜR

AMASYA 2 HASAN FARUK KURTOĞLU - MÜHENDİS

AMASYA 3 ALİ ÇAL - ESNAF

VATAN PARTİSİ ANKARA 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ANKARA-1 1 HASAN KORKMAZCAN - AVUKAT

ANKARA-1 2 UTKU REYHAN - GAZETECİ

ANKARA-1 3 KAYAHAN ÇETİN - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

ANKARA-1 4 FATMA SİBEL ARSLANTÜRK - İŞ İNSANI

ANKARA-1 5 HASAN FIRAT KAYAÖNÜ - AVUKAT

ANKARA-1 6 FEHMİ DOĞAN - İŞ İNSANI

ANKARA-1 7 AYSAN CANVER - EMEKLİ DİPLOMAT

ANKARA-1 8 AYKUT DİŞ - GAZETECİ

ANKARA-1 9 PARS TURAN - EMEKLİ ALBAY

ANKARA-1 10 ÖZCAN GÜVEN - İKTİSATÇI

ANKARA-1 11 CEMİL GÖZEL - BİLİM YAYINCISI

ANKARA-1 12 CAN ALKAÇ - SANAYİCİ

ANKARA-1 13 SÜEDA SÜMEYYE BABACAN - ÇALIŞMA EKONOMİSTİ

ANKARA-2 1 ÖZGÜR BURSALI - SİYASET BİLİMCİ

ANKARA-2 2 NUSRET SENEM - AVUKAT

ANKARA-2 3 ZİYA KAFES - İŞ İNSANI

ANKARA-2 4 DENİZ TOKGÖZ - HUKUKÇU

ANKARA-2 5 MERVE AYVALI - AVUKAT

ANKARA-2 6 ERDEM CÖMERT - AVUKAT

ANKARA-2 7 ANIL EREN YILDIZ - EĞİTİMCİ

ANKARA-2 8 ŞULE UNCU - EMEKLİ TÜBİTAK ÇALIŞANI

ANKARA-2 9 İBRAHİM TORAMAN - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

ANKARA-2 10 SERAP ZEHAL - MÜTERCİM TERCÜMAN

ANKARA-2 11 AGAH KUTLU - EMEKLİ İŞÇİ

ANKARA-3 1 ŞEHMUS YILDIRIM GENÇER - SİYASET BİLİMCİ

ANKARA-3 2 ERCAN ENÇ - İKTİSATÇI

ANKARA-3 3 TAHSİN MURAT DEMİRBAŞ - TİYATRO SANATÇISI

ANKARA-3 4 MUSTAFA AYNUR - İNŞAAT MÜHENDİSİ

ANKARA-3 5 GÜLSER BEKTAŞ - EMEKLİ ÖĞRETMEN

ANKARA-3 6 BERKE MUSTAFA BERKİL - AVUKAT

ANKARA-3 7 AYDIN KARATAŞ - EMEKLİ ÖĞRETMEN

ANKARA-3 8 PERİHAN KARAGÖLLÜ - EV HANIMI

ANKARA-3 9 ZÜBEYDE MERAL MADEN - İŞ İNSANI

ANKARA-3 10 İBRAHİM ORÇUN GÖKTÜRK - DIŞ POLİTİKA UZMANI

ANKARA-3 11 CAN AYBARS BİLGİCİER - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

ANKARA-3 12 ŞENAY KOÇYİĞİT ÖZDOĞAN - İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

ANTALYA 1 SERDAR ÜSKÜPLÜ - İNŞAAT MÜHENDİSİ

ANTALYA 2 AHMET ÖZBAY - EMEKLİ ÖĞRETMEN

ANTALYA 3 SEDAT MÜNİROĞLU - EMEKLİ PİLOT

ANTALYA 4 NİLAY GÜVEN - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

ANTALYA 5 YAŞAR JALE YATBAZ - EMEKLİ ÖĞRETMEN

ANTALYA 6 FATMA ÖZDEMİR - EMEKLİ

ANTALYA 7 ALİ YÜKSER - TURİZMCİ

ANTALYA 8 ABDULHALİK PAMİR UÇANER - TURİZMCİ

ANTALYA 9 İBRAHİM YİĞİT - EMEKLİ

ANTALYA 10 EVREN KURTOĞLU - BİLİŞİMCİ

ANTALYA 11 İRFAN BİLGİN - EMEKLİ

ANTALYA 12 RAŞİT EKİNCİ - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ
ANTALYA 13 HÜSEYİN BARAN KARABULUT - İŞ İNSANI

ANTALYA 14 VELİ ŞENOL SÜMBÜL - ÇİFTÇİ

ANTALYA 15 BARIŞ AKKAYA - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

ANTALYA 16 MUSTAFA ERTEM - OTOPARK İŞLETMECİSİ

ANTALYA 17 HANİFE YALÇIN - HALKLA İLİŞKİLER UZMANI

ARTVİN 1 YUSUF VAYİÇ - EMEKLİ

ARTVİN 2 ERKİN UZUN - EMEKLİ

AYDIN 1 ZÜHRE GENİŞEL - AVUKAT

AYDIN 2 ALİ RIZA ODABAŞI - KADIN DOĞUM UZMANI

AYDIN 3 YALÇIN BÜYÜKDAĞLI - YÜKSEK MİMAR

AYDIN 4 DOĞAN ÖZKAN - SOSYAL POLİTİKACI

AYDIN 5 BAHATTİN NAZLI - EMEKLİ ÖĞRETMEN

AYDIN 6 AYŞE HANDAN ERSİN - EMEKLİ POLİS

AYDIN 7 HATİCE KOYUN - EMEKLİ ÖĞRETMEN

AYDIN 8 MEHMET BAYDOĞAN - EMEKLİ OKUL MÜDÜRÜ

BALIKESİR 1 EMRE ALBAYRAK - İŞÇİ

BALIKESİR 2 ETHEM DÜLGEROĞLU - ÇİFTÇİ

BALIKESİR 3 ENGİN DENİZ TÖREN AKSOY - BİYOLOG

BALIKESİR 4 AYFER YALÇIN - EMEKLİ

BALIKESİR 5 İLHAN AĞAR - EMEKLİ

BALIKESİR 6 ALİ SOLAK - EMEKLİ

BALIKESİR 7 TUĞHAN ARBAK - TURİZMCİ

BALIKESİR 8 RAMAZAN ERİŞEN - EMEKLİ

BALIKESİR 9 ÜMMÜHAN GÜMÜŞ - EMEKLİ

BİLECİK 1 DEVRİM SERİN - İŞÇİ

BİLECİK 2 HAKAN USLU - ESNAF

BİNGÖL 1 SİNAN YEŞİLYURT - SATIŞ VE PAZARLAMA

BİNGÖL 2 MÜCAHİT MECİT ETLİ - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

BİNGÖL 3 GAYE SUDE KOCABAY - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

BİTLİS 1 HAKİM ÜSTYOL - İŞ İNSANI

BİTLİS 2 BİŞAR TAŞKAYA - İŞÇİ

BİTLİS 3 HASAN ALMIŞLAR - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

BOLU 1 HAKAN BAKAN - VETERİNER HEKİM

BOLU 2 ÖMER YASA - HUKUKÇU

BOLU 3 MÜRVET KARATAŞ - ÇİFTÇİ

BURDUR 1 OSMAN ERBİL - GAZETECİ

BURDUR 2 İBRAHİM KILINÇ - EMEKLİ ÖĞRETMEN

BURDUR 3 NİL SEVİL UÇAR - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

BURSA-1 1 DİLEK ÇINAR - EKONOMİST

BURSA-1 2 MUSTAFA ENVER YILMAZ - İNŞAAT MÜHENDİSİ

BURSA-1 3 ERCÜMENT TEZEL - ESNAF

BURSA-1 4 SEVİM EROL - EMEKLİ
BURSA-1 5 ERDAL SUSUZ - EMEKLİ ÖĞRETMEN

BURSA-1 6 ASLAN İNCEYÜREK - ESNAF

BURSA-1 7 RİFAT NARHIN - ESNAF

BURSA-1 8 ELİF GÖKKUŞ - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

BURSA-1 9 İSMAİL TIKIR - İŞÇİ
BURSA-1 10 ŞÜKRAN KURTİŞ - EV HANIMI

BURSA-2 1 MEHMET ALANBEL - MALİ MÜŞAVİR

BURSA-2 2 FERHAT YILDIZ - MÜTEAHHİT

BURSA-2 3 MEHMET MAHİR PARILTAN - EMEKLİ ÖĞRETMEN

BURSA-2 4 ERKAN YÜCEL SEYTİN - MUHASEBECİ

BURSA-2 5 EMİRCAN FIRINCI - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

BURSA-2 6 HÜLYA KARA - EMEKLİ

BURSA-2 7 HÜSEYİN ERTAŞ - EMEKLİ

BURSA-2 8 DURSUN ÇETİN - EMEKLİ

BURSA-2 9 SÜZAN ERCAN - EMEKLİ

BURSA-2 10 CUMA ÇİMEN - HALK OYUNLARI EĞİTMENİ

ÇANAKKALE 1 MUSA UZUN - ZİRAAT MÜHENDİSİ

ÇANAKKALE 2 NECATİ ÇİNÇE - EMLAK

ÇANAKKALE 3 HÜSEYİN ÇAKICI - EMEKLİ ASTSUBAY

ÇANAKKALE 4 SONER SEVİNDİK - MİMAR

ÇANKIRI 1 HAKAN ÇELİK - İŞÇİ

ÇANKIRI 2 MÜSLÜM CAFEROĞLU - İŞÇİ

ÇORUM 1 ÜMİT FARUK YENİCİ - MÜHENDİS

ÇORUM 2 MEHMET PATLAR - MİMAR

ÇORUM 3 AYDIN KINACI - EMEKLİ ASTSUBAY

ÇORUM 4 ALTAN BÖREKÇİ - EMEKLİ İŞÇİ

DENİZLİ 1 IŞIL ÇETİN - EĞİTİMCİ

DENİZLİ 2 AHMET GÜNDÜZ - EMEKLİ

DENİZLİ 3 ELİF ÇOBANOĞLU - EMEKLİ

DENİZLİ 4 UĞUR SAÇMA - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

DENİZLİ 5 İBRAHİM CÜNEYT DOĞAN - EMEKLİ ÖĞRETMEN

DENİZLİ 6 GÜLPERİ AYHAN - SİYASET BİLİMCİ

DENİZLİ 7 SABRİ KASAPOĞLU - EMEKLİ ÖĞRETMEN

DİYARBAKIR 1 FERDİ TANHAN - TARİHÇİ

DİYARBAKIR 2 GİYASEDDİN MAHMUTOĞLU - ESNAF

DİYARBAKIR 3 ALİ ARINÇ - ESNAF

DİYARBAKIR 4 NECMETTİN ANAR - İŞ İNSANI

DİYARBAKIR 5 SÜLEYMAN AYDIN - GAZETECİ

DİYARBAKIR 6 MEHMET HALUK MIHAİLOĞLU - EMEKLİ İŞÇİ

DİYARBAKIR 7 MEHMET FIRAT KIRBOĞA - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

DİYARBAKIR 8 HAMDİYE BAYRAK - İŞÇİ

DİYARBAKIR 9 MEHMET HAŞTAK - ESNAF

DİYARBAKIR 10 SABAHAT ARSLAN - EMEKLİ ÖĞRETMEN

DİYARBAKIR 11 CEM DAĞLIOĞLU - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

DİYARBAKIR 12 RÜVEYDA MANKAN - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

EDİRNE 1 HASAN ATEŞ - EĞİTİMCİ

EDİRNE 2 ÇETİN ALABAK - EMEKLİ MEMUR

EDİRNE 3 YAĞMUR BİÇEN - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

EDİRNE 4 ŞÜKRÜ ÖZER - EMEKLİ İŞÇİ

ELAZIĞ 1 KAHRAMAN TAŞKIN - ESNAF

ELAZIĞ 2 KADİR MUM - EMEKLİ İŞÇİ

ELAZIĞ 3 ATİLLA BULUT - İŞÇİ

ELAZIĞ 4 İSMET SEVİM - EMEKLİ MEMUR

ELAZIĞ 5 KAZİM ÜSTÜN - İŞÇİ

ERZİNCAN 1 NEVZAT YILDIRIM - ESNAF

ERZİNCAN 2 BÜLENT GÜNDÜZ - ÇİFTÇİ

ERZURUM 1 NEDİM GÜLTEKİN - EMEKLİ

ERZURUM 2 NURETTİN YILDIZ - ECZACI

ERZURUM 3 OĞUZ KARLIBEL - ÇİFTÇİ

ERZURUM 4 TEOMAN ALVER - GAZETECİ

ERZURUM 5 ÖZLEM BİÇER - İŞLETMECİ

ERZURUM 6 HALİL YİĞİT GÖK - GAZETECİ

ESKİŞEHİR 1 TEMEL ARAS - EMEKLİ

ESKİŞEHİR 2 RAİF EŞKİNAT - ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ

ESKİŞEHİR 3 MESUT TUNA - ESNAF

ESKİŞEHİR 4 HİLAL AYDIN - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİ

ESKİŞEHİR 5 İSMAİL BAYRAKTAR - EMEKLİ

ESKİŞEHİR 6 MUSTAFA ERDÖNMEZ - EMEKLİ

GAZİANTEP 1 FATMA BİNAY ABACI - VETERİNER HEKİM

GAZİANTEP 2 YUSUF GÖREN - MUHASEBE

GAZİANTEP 3 SİNAN BÜYÜKHATİPOĞLU - İNŞAAT MÜHENDİSİ

GAZİANTEP 4 AYŞE BAKIŞGAN - EV HANIMI

GAZİANTEP 5 CUMA DAL - EMEKLİ

GAZİANTEP 6 MUSTAFA GÖKÇAYIR - ELEKTRİK MÜHENDİSİ

GAZİANTEP 7 HÜSEYİN KOZAN - TERZİ

GAZİANTEP 8 MUSTAFA ASEFLER - EMEKLİ

GAZİANTEP 9 IŞIKGÜN AKFIRAT - FELSEFECİ

GAZİANTEP 10 OĞUZ POLATBİLEK - GAZETECİ

GAZİANTEP 11 İLKNUR YILDIRIM - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

GAZİANTEP 12 ADNAN ÇELİK - İŞLETMECİ

GAZİANTEP 13 ŞABAN CAN GİRGİN - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

GAZİANTEP 14 KUBİLAY ÇELİK - YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİSİ

GİRESUN 1 HÜSEYİN ÖZGÜREL - EMEKLİ ÖĞRETMEN

GİRESUN 2 AYŞE ÇOBANOĞLU - EMEKLİ ÖĞRETMEN

GİRESUN 3 AHMET GÜRSOY KAYAALP - KIRTASİYECİ

GİRESUN 4 İZZET ANIL IŞIK - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

GÜMÜŞHANE 1 MUSTAFA ERDOĞAN - EMEKLİ POLİS

GÜMÜŞHANE 2 EBRU GÜL MÜEZZİNOĞLU - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

HAKKARİ 1 BİLAL GÜRBÜZ - ÇALIŞMA EKONOMİSTİ

HAKKARİ 2 NİHAL GÜNDOĞAN - AVUKAT

HAKKARİ 3 CEMRE NİLSU ÇATAKOĞLU - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

HATAY 1 ZERRİN ÖZTÜRK - AVUKAT

HATAY 2 SADIK KARAKAŞ - EMEKLİ ÖĞRETMEN

HATAY 3 ALİ ERDEM KÖZ - GAZETECİ

HATAY 4 ALİ BAŞKUT - EMEKLİ ÖĞRETMEN

HATAY 5 GÖNÜL GÖKKAN KURTUL - ESNAF

HATAY 6 ALİKAN UÇAR - GAZETECİ

HATAY 7 BEŞİR BAYSOY - ESNAF

HATAY 8 MUSTAFA BEBEK - İŞÇİ

HATAY 9 ŞEBNEM DİLŞEN - SOSYOLOG

HATAY 10 İSMAİL HIFZI COŞKUNER - EMEKLİ

HATAY 11 İLHAN DİLŞEN - EMEKLİ ASTSUBAY

ISPARTA 1 MELAHAT KÖSE - SPORCU

ISPARTA 2 NECMİ ALKAN - EMEKLİ ÖĞRETMEN

ISPARTA 3 TURAN CANITEZ - EMEKLİ ÖĞRETMEN

ISPARTA 4 MUSA YEŞİLTAŞ - ESNAF

MERSİN 1 ALİ RIZA TAŞDELEN - SOSYOLOG

MERSİN 2 SUZAN FALCIOĞLU - EMEKLİ MEMUR

MERSİN 3 FIRAT ARKALI - SANAT TARİHÇİSİ

MERSİN 4 ERCÜMENT ÇAMLI - SANAT YÖNETMENİ

MERSİN 5 TÜLAY ETİLER - TURİZMCİ

MERSİN 6 MUSTAFA CENGİZ YILMAZ - EMEKLİ LİMAN İŞÇİSİ

MERSİN 7 İLKNUR KALAN - AVUKAT

MERSİN 8 YALÇIN ÖKTEM - HAZİNE VE KAMBİYO UZMANI

MERSİN 9 ALİ KALAN - AVUKAT

MERSİN 10 ALİ GÜLLÜ - EMEKLİ LİMAN İŞÇİSİ

MERSİN 11 CAN CENGİZ - MAKİNE TEKNİKERİ

MERSİN 12 ALİ OSMAN İNCE - İŞÇİ

MERSİN 13 DOĞAN BÜYÜKŞAHİN - EMEKLİ İŞÇİ

İSTANBUL-1 1 DOĞU PERİNÇEK - KAMU HUKUKU DOKTORU

İSTANBUL-1 2 ADNAN ÇINAR - İŞ İNSANI

İSTANBUL-1 3 RAHMİ DAĞBAY - İŞ İNSANI

İSTANBUL-1 4 VEFA TÜRKSEVER - İŞ İNSANI

İSTANBUL-1 5 HAKAN TOPKURULU - EKONOMİST

İSTANBUL-1 6 CEM DİKMEN - SİYASET BİLİMCİ

İSTANBUL-1 7 FADİME BİLGİÇ - SOSYAL MEDYA DANIŞMANI

İSTANBUL-1 8 ESER DEMİRCİ - İŞ İNSANI

İSTANBUL-1 9 ELİF ESKİN - AVUKAT

İSTANBUL-1 10 AYŞE AKTOK - KİMYA MÜHENDİSİ

İSTANBUL-1 11 FATOŞ GÜDEN - SERBEST MESLEK

İSTANBUL-1 12 MELİH HÜSNÜ YILMAZ - EMEKLİ SENDİKACI

İSTANBUL-1 13 IRMAK İPEK ALTIN - OYUNCU

İSTANBUL-1 14 BEYHAN KORKMAN - GAZETECİ

İSTANBUL-1 15 FERHAT ZORER - ARMATÖR

İSTANBUL-1 16 MERT EYMEN KAYAALP - TERCÜME BÜROSU SAHİBİ

İSTANBUL-1 17 GÜL ÖYKÜ YILMAZ ÖZKAN - AVUKAT

İSTANBUL-1 18 BEHLÜL SÜPHAN TOKER - KAFE İŞLETMECİSİ

İSTANBUL-1 19 ERAY SEL - OYUNCU

İSTANBUL-1 20 UĞUR ÇETİNKAYA - MAKİNE ÜRETİCİSİ

İSTANBUL-1 21 NURAY KAYA SOLMAZ - İKTİSATÇI

İSTANBUL-1 22 ŞÜKRAN ULUSOY - KUAFÖR

İSTANBUL-1 23 CEMAL IŞIK - TEKNİKER

İSTANBUL-1 24 SERCAN DURMUŞ - MİMAR

İSTANBUL-1 25 YİĞİT ÇINAR - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

İSTANBUL-1 26 TÜZİN TÜFEKÇİ - EMEKLİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ DİREKTÖRÜ

İSTANBUL-1 27 SONGÜL ÇAĞLAR - BELEDİYE ÇALIŞANI

İSTANBUL-1 28 HAKAN EKİZ - EMEKLİ DENİZ YARBAY

İSTANBUL-1 29 ETEM KIRCA - MALZEME VE METALURJİ MÜHENDİSİ

İSTANBUL-1 30 PERİHAN TEKİN - EMEKLİ BANKACI

İSTANBUL-1 31 HİMMET KIRIK - İŞÇİ

İSTANBUL-1 32 UFUK ÖZGEN - EMEKLİ BANKACI

İSTANBUL-1 33 FUAT YILDIZ - İŞ İNSANI

İSTANBUL-1 34 EBDA OKUTUR - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

İSTANBUL-1 35 YAKUP BÜRAY YILMAZ - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

İSTANBUL-2 1 ETHEM SANCAK - İŞ İNSANI

İSTANBUL-2 2 HACER ŞULE PERİNÇEK - GAZETECİ

İSTANBUL-2 3 BANU NOYAN - ORGANİZATÖR

İSTANBUL-2 4 ERKAN ÖNSEL - ECZACI

İSTANBUL-2 5 MEHMET MOLDİBİ - SARRAF

İSTANBUL-2 6 GÖKAY ATİLLA BOSTAN - EMEKLİ BÜROKRAT

İSTANBUL-2 7 CEMAL AKYILDIZ - MALİ MÜŞAVİR

İSTANBUL-2 8 BARIŞ DEMİRALAY - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

İSTANBUL-2 9 YADİGAR ÖZEN - VAKIF YÖNETİCİSİ

İSTANBUL-2 10 AHMET GÖKTAŞ - SİGORTACI

İSTANBUL-2 11 İBRAHİM OKAN ÖZKAN - SİYASET BİLİMCİ

İSTANBUL-2 12 ATİLLA HAKAN GANİMGİL - İŞ İNSANI

İSTANBUL-2 13 BORA ÇELİK - HOLDİNG YÖNETİCİSİ

İSTANBUL-2 14 DUYGU KARABULUT - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

İSTANBUL-2 15 MUHAMMET ATMACA - ESNAF

İSTANBUL-2 16 SAİM MEHMET SUBAŞI - FİNANS UZMANI

İSTANBUL-2 17 ALİ ULUSOY - SANATÇI

İSTANBUL-2 18 SAADETTİN BÜYÜKALP - MÜHENDİS

İSTANBUL-2 19 İZZETTİN ÖZGİBAR - EMEKLİ EMNİYET MÜDÜRÜ

İSTANBUL-2 20 EMİNE SAĞLAM AKFIRAT - GAZETECİ

İSTANBUL-2 21 NEJLA UÇAK - ŞİRKET ÇALIŞANI

İSTANBUL-2 22 GÖKALP ERBAŞ - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

İSTANBUL-2 23 MURAT GÜNEŞ - GAZETECİ

İSTANBUL-2 24 AYHAN İLHAN - REKLAMCI

İSTANBUL-2 25 HASRET AYKUT - YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİSİ

İSTANBUL-2 26 KAAN YİĞİT - YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİSİ

İSTANBUL-2 27 CANSU ÇİRCİ - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

İSTANBUL-3 1 EMİN SELİM AKGÜL - İŞ İNSANI

İSTANBUL-3 2 BARBAROS BAHÇELİOĞLU - DİŞ HEKİMİ

İSTANBUL-3 3 MUSTAFA İLKER YÜCEL - GAZETECİ

İSTANBUL-3 4 HÜRMÜZ GÜLNUR BAYBURT - BALE EĞİTMENİ

İSTANBUL-3 5 GÜNEŞ BATUM - MİMAR

İSTANBUL-3 6 EROL ALTACA - EĞİTİMCİ

İSTANBUL-3 7 GÜLŞEN ŞEN KORKMAN - TURİZMCİ

İSTANBUL-3 8 OKTAY EKMEN - ESNAF

İSTANBUL-3 9 ZEYNEP ÇAKMAK - EV HANIMI

İSTANBUL-3 10 MEHMET KÜRŞAT BOZKURT - ACİL TIP DOKTORU

İSTANBUL-3 11 İSA ALTUN - GAZETECİ YAZAR

İSTANBUL-3 12 AYHANIM KUZUGÜDENLİOĞLU - BALE EĞİTMENİ

İSTANBUL-3 13 İSRAFİL ALTUN - AVUKAT

İSTANBUL-3 14 İBRAHİM SEVİLMİŞ - APARTMAN GÖREVLİSİ

İSTANBUL-3 15 İBRAHİM ETHEM ERÇİN - İŞLETMECİ

İSTANBUL-3 16 ARİF DOĞAN - İŞÇİ

İSTANBUL-3 17 İBRAHİM BENLİ - İŞ İNSANI

İSTANBUL-3 18 MURAT KATLANÇ - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

İSTANBUL-3 19 YAĞIZHAN ONAT - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

İSTANBUL-3 20 VİLDAN KANBUR - EMEKLİ

İSTANBUL-3 21 ŞEVKİ TERZİOĞLU - İŞÇİ

İSTANBUL-3 22 MELİKE GÜLER KADAN - GAZETECİ

İSTANBUL-3 23 ZAFER ALPUĞAN - GAZETECİ

İSTANBUL-3 24 RAMAZAN EMRE OFLAZ - FELSEFECİ

İSTANBUL-3 25 BARIŞ DİKMEN - ÇALIŞMA EKONOMİSTİ

İSTANBUL-3 26 NURSEL IŞIKSOY - EMEKLİ ÖĞRETMEN

İSTANBUL-3 27 BARAN ŞİMŞEK - İŞÇİ

İSTANBUL-3 28 SERDAR ABATAY - SAHAF

İSTANBUL-3 29 İBRAHİM SERHAT ÖZBAŞ - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

İSTANBUL-3 30 İBRAHİM ERDOĞAN - AVUKAT

İSTANBUL-3 31 RASİME CEREN AKSU - GAZETECİ

İSTANBUL-3 32 LATİF AYDIN - İŞÇİ

İSTANBUL-3 33 ZUHAL ASLAN - EMEKLİ

İSTANBUL-3 34 ANIL HANÇERLİ - GAZETECİ

İSTANBUL-3 35 ELİF BEYZA TEKİN - TARİHÇİ

İSTANBUL-3 36 KIYMET YILDARI - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

İZMİR-1 1 ÇAĞDAŞ CENGİZ - ULUSLARARASI İLİŞKİLER UZMANI

İZMİR-1 2 HÜSEYİN TUGAY ŞEN - İŞ İNSANI

İZMİR-1 3 İHSAN SEFA - EMEKLİ HAVA KURMAY ALBAY

İZMİR-1 4 TUNCAY SARIHAN - ESNAF

İZMİR-1 5 SEBAHAT KILIÇ - EMEKLİ ÖĞRETMEN

İZMİR-1 6 BÜLENT KARAGÖZ - AVUKAT

İZMİR-1 7 ASİL KOCAÇINAR - AVUKAT

İZMİR-1 8 ELFİDE NUR ATALAY - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

İZMİR-1 9 AYŞE GÜL BATIGÜN - KİMYA MÜHENDİSİ

İZMİR-1 10 ARMAĞAN GÖRENEL - BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ

İZMİR-1 11 ABDULLAH KARŞILAYAN - ELEKTİRİK TEKNİSYENİ

İZMİR-1 12 FÜSÜN İKİKARDEŞ - GAZETECİ

İZMİR-1 13 ALİ ÖZGÜR - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

İZMİR-1 14 İNCİLAY ESEN - PEDAGOG

İZMİR-2 1 NURİYE KADAN - AVUKAT

İZMİR-2 2 SERHAN BOLLUK - TIP DOKTORU

İZMİR-2 3 MELTEM AYVALI - ECZACI

İZMİR-2 4 NİLAY ÖZÇETİN - ECZACI

İZMİR-2 5 HÜSEYİN CEM ZEREN - SPOR YAZARI

İZMİR-2 6 LEVENT ÖZCİĞER - ELEKTİRİK TEKNİSYENİ

İZMİR-2 7 SAMET KUNT - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

İZMİR-2 8 HASAN ATİLLA TÜRKÖZ - MAKİNE MÜHENDİSİ

İZMİR-2 9 MESUT ÇALIŞKAN - KİMYAGER

İZMİR-2 10 BAİTTİN ERBEY - İŞÇİ

İZMİR-2 11 NURTEN KURNAZ - EMLAKÇI

İZMİR-2 12 BETÜL KAYA - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

İZMİR-2 13 MUSTAFA KARAÇAY - TIP TEKNİSYENİ

İZMİR-2 14 MEHMET İZGİ - MAKİNE TEKNİSYENİ

KARS 1 ATA PELVANOĞLU - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

KARS 2 SEMRA KALKAN - İŞÇİ

KARS 3 KAYRA ÇANAKÇI - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

KASTAMONU 1 İSMAİL GÖK - NAKLİYECİ

KASTAMONU 2 MUSTAFA DOĞAN - ÇİFTÇİ

KASTAMONU 3 BÜNYAMİN GÜLCAN - EĞİTİMCİ

KAYSERİ 1 EYÜP SALAHATTİN KARAKAŞ - DOKTOR

KAYSERİ 2 GÜRKAN DEMİR - GAZETECİ

KAYSERİ 3 ASIM BULUR - TURİZMCİ

KAYSERİ 4 HACI BEKİR ÖZKARCI - İŞÇİ

KAYSERİ 5 ERDOĞAN DEMİR - EMEKLİ ÖĞRETMEN

KAYSERİ 6 ALİ DADI - DEKORASYONCU

KAYSERİ 7 İBRAHİM KANİ - MADEN MÜHENDİSİ

KAYSERİ 8 ASİYE IŞIK - EV HANIMI

KAYSERİ 9 HASAN BEKER - MÜTEAHHİT

KAYSERİ 10 GÜZİDE KÜLAH - EV HANIMI

KIRKLARELİ 1 ŞEBNEM ÇAKIR - MALİ MÜŞAVİR

KIRKLARELİ 2 SELDA KILIÇ - KOZMETİK UZMANI

KIRKLARELİ 3 HÜSEYİN ŞAHİN - ZİRAAT MÜHENDİSİ

KIRŞEHİR 1 VOLKAN KILIÇASLAN - YAZILIMCI

KIRŞEHİR 2 İLKER ÖZKAMALI - EĞİTİMCİ

KOCAELİ 1 YALÇIN ARSLAN - GAZETECİ

KOCAELİ 2 SALİH VEDAT OLGUNTÜRK - PETROL MÜHENDİSİ

KOCAELİ 3 SULTAN CERİT - EMEKLİ

KOCAELİ 4 ŞÜKRAN ETİLER - EMEKLİ

KOCAELİ 5 AYŞEN TANRIKULU - EV HANIMI

KOCAELİ 6 LEYLA BÜYÜK - ÇİFTÇİ

KOCAELİ 7 İSMAİL NAZMİ DAMARLI - TERZİ

KOCAELİ 8 YAŞAR YALÇINKAYA - EMEKLİ

KOCAELİ 9 ORHAN KADIOĞLU - EMEKLİ MİMAR

KOCAELİ 10 EROL BALABAN - ÇİFTÇİ

KOCAELİ 11 NURAN AYDOĞAN - EMEKLİ USTABAŞI

KOCAELİ 12 KEMAL BAYRAKTAR - TERZİ

KOCAELİ 13 ORÇUN CEYLANDAĞ - SAHAF

KOCAELİ 14 EZGİ KARDELEN TURAN - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

KONYA 1 KAZIM KOÇER - EMEKLİ MEMUR

KONYA 2 EYLEM GÖKSU YILDIRIM - ÇOCUK GELİŞİMCİ

KONYA 3 HALİS LEVENT BAŞEĞMEZ - EMEKLİ İŞÇİ

KONYA 4 FATMA GÖZDENUR MERCAN - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

KONYA 5 ALİ USLU - ÇİFTÇİ

KONYA 6 FAHRETTİN KÜÇÜK - EMEKLİ MEMUR

KONYA 7 MUSTAFA ÇİĞDEM - İŞÇİ

KONYA 8 MEHMET ALİ ÖZTÜRK - EMEKLİ MEMUR

KONYA 9 NEFİSE NİLGÜN BİTLİSLİ - EMEKLİ MEMUR

KONYA 10 MUHAMMED KOZ - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

KONYA 11 GÜRCAN GÜRSOY - ÇİFTÇİ

KONYA 12 HALİL ULUDAĞ - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

KONYA 13 ZEYNEP KOYUNCU - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

KONYA 14 MÜNİRE TOMANA - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

KONYA 15 MEVLÜDE DİNÇBUDAK - EMEKLİ MEMUR

KÜTAHYA 1 İBRAHİM KAYA - EMEKLİ ÖĞRETMEN

KÜTAHYA 2 ALİ EKBER ALTINKAYA - SERBEST MESLEK

KÜTAHYA 3 İBRAHİM KASAPOĞLU - EMEKLİ ÖĞRETMEN

KÜTAHYA 4 ABDULLAH ÖZOĞLU - EMEKLİ ÖĞRETMEN

KÜTAHYA 5 SERACETTİN KARAOĞLU - EMEKLİ ŞEHİR UZAMANI

MALATYA 1 MEHMET ÜMİT ŞUVAK - İŞ İNSANI

MALATYA 2 ADNAN TÜRKKAN - TELEVİZYONCU

MALATYA 3 FATİH BUDAK - ESNAF

MALATYA 4 İBRAHİM GÜÇLÜ - ÇİFTÇİ

MALATYA 5 MELEK DOĞAN - İŞÇİ

MALATYA 6 CEBRAİL ÜMİTLİ - İŞLETME MÜDÜRÜ

MANİSA 1 MUSTAFA DABAN - VETERİNER HEKİM

MANİSA 2 ONUR ÖZCAN - SERBEST MESLEK

MANİSA 3 GÖKNUR KILIÇ - SERBEST MESLEK

MANİSA 4 İSHAK AYKAÇ - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

MANİSA 5 MUSTAFA PALATIR - EMEKLİ ÖĞRETMEN

MANİSA 6 RAMAZAN ÇALIŞKAN - EMEKLİ

MANİSA 7 ZÜMBÜL ALMIŞLAR - EV HANIMI

MANİSA 8 MUSTAFA USLU - EMEKLİ ÖĞRETMEN

MANİSA 9 BAŞAK AKÇAKIN - ÇALIŞMA EKONOMİSTİ

MANİSA 10 ALİ ARDIÇ - İŞÇİ

KAHRAMANMARAŞ 1 OSMAN YILMAZ - SİSTEM ANALİZ UZMANI

KAHRAMANMARAŞ 2 MEHMET GÜRBOSTAN - EMEKLİ

KAHRAMANMARAŞ 3 EKREM YURDUSEV - DIŞ TİCARET

KAHRAMANMARAŞ 4 FATMA YARAŞIR - SERBEST MESLEK

KAHRAMANMARAŞ 5 MUSTAFA ORMAN SARITAŞ - ESNAF

KAHRAMANMARAŞ 6 YUNUS EMRE ÖZGÜN - SANAT TARİHÇİSİ

KAHRAMANMARAŞ 7 HÜSEYİN MARANGOZ - TOPOGRAF

KAHRAMANMARAŞ 8 AHMET KURT - BESİCİ

MARDİN 1 HÜSAMETTİN IŞIK - SERBEST MESLEK

MARDİN 2 MEHMET BOZAN - ÇİFTÇİ

MARDİN 3 MEHMET ALİ ÖZTÜRK - ÇİFTÇİ

MARDİN 4 ÜMİT KESKİN - ESNAF

MARDİN 5 KADRİ SIĞINÇ - ÇİFTÇİ

MARDİN 6 VEDAT TOKAY - NAKLİYECİ

MUĞLA 1 EMRE AYKIN - AVUKAT

MUĞLA 2 SELÇUK SELVİ - İŞLETMECİ

MUĞLA 3 ELİF ÇETİN İŞLEK - BELEDİYE PERSONELİ

MUĞLA 4 MEHMET ŞEVKET ÖZTÜRK - AVUKAT

MUĞLA 5 İLYAS YILMAZ - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

MUĞLA 6 AYFER ÖZARSLAN KARA - EMEKLİ HEMŞİRE

MUĞLA 7 MEHMET ÖZER - ÖN MUHASEBE

MUŞ 1 HAKAN SÜZGEÇ - MAKİNA TEKNİSYENİ

MUŞ 2 ENVER GÖRMEZ - ESNAF

MUŞ 3 YUSUF BİNGÖL - EMEKLİ MEMUR

NEVŞEHİR 1 CENK TÜMER ÖZDEMİR - ZİRAAT MÜHENDİSİ

NEVŞEHİR 2 TAMER TARTAR - ESNAF

NEVŞEHİR 3 ELİF MURŞİL - SERBEST

NİĞDE 1 ŞEMAİL KAHRAMAN - AVUKAT

NİĞDE 2 SÜLEYMAN YÜRÜK - ESNAF

NİĞDE 3 HASAN AKŞEN - MALİ MÜŞAVİR

ORDU 1 OSMAN ERDAŞ - ESNAF

ORDU 2 SEDAT KUTLU - SERBEST MESLEK

ORDU 3 ŞADİ GENÇ - EMEKLİ ÖĞRETMEN

ORDU 4 İSMAİL KÜÇÜKKARAHAN - GAYRİMENKUL DANIŞMANI

ORDU 5 KEMAL SÜMBÜL - ELEKTRİK MÜHENDİSİ

ORDU 6 TEMEL NÜCUMİ YILMAZ - ORMAN MÜHENDİSİ

RİZE 1 SALİH ÖKSÜZ - LOJİSTİK UZMANIRİZE 2 ERDOĞAN BAKOĞLU - EMEKLİ

RİZE 3 KASIM YÜCEL BABUÇÇUOĞLU - İKTİSAT

SAKARYA 1 BAHTİYAR BODUR - TEKNİSYEN

SAKARYA 2 MELİKE TOY - TEKNİK RESSAM

SAKARYA 3 AYLİN KUM - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

SAKARYA 4 MELİH ERSÜKMEN - EMEKLİ İŞÇİ

SAKARYA 5 MEHMET DİV - EMEKLİ İŞÇİ

SAKARYA 6 ALİ AŞKAR - SERBEST MESLEK

SAKARYA 7 ŞENOL KORKMAZ - EMEKLİ İŞÇİ

SAKARYA 8 ESRA KÖSE - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

SAMSUN 1 HAYDAR ÇOLAK - İMALATÇI

SAMSUN 2 LÜTFİ KARA - İŞÇİ

SAMSUN 3 AYHAN ÇOLAK - EMEKLİ İŞÇİ

SAMSUN 4 ALİ MURAT ENGİN - GAZETECİ

SAMSUN 5 MUSTAFA KILIÇ - EMEKLİ İŞÇİ

SAMSUN 6 EMEK KAYNAK - İŞÇİ

SAMSUN 7 ASLI SEZEN SEZGİN - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

SAMSUN 8 İRFAN YİĞİT ŞİMDİ - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

SAMSUN 9 EYLÜL YILDIRIM - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

SİİRT 1 DENİZ BARAN DEMİR - TÜRKÇE ÖĞRETMENİ

SİİRT 2 YILMAZ ŞENER - FİZİK ÖĞRETMENİ

SİİRT 3 KEMAL YILDIZ - SERBEST MESLEK

SİNOP 1 ALİ GÜLEP - EMEKLİ ÖĞRETMEN

SİNOP 2 HALİL İBRAHİM ARSLANBAŞ - EMEKLİ ÖĞRETMEN

SİVAS 1 METİN ÇEKEN - MÜHENDİS

SİVAS 2 ZEYNEL SARPDAĞ - MADEN İŞÇİSİ

SİVAS 3 ABBAS ASLANDOĞAN - EMEKLİ İŞÇİ

SİVAS 4 CUMHUR AKBULUT - EMEKLİ

SİVAS 5 FAHRİ GÖKÇE - ELEKTRİKÇİ

TEKİRDAĞ 1 ERTUĞRUL ORTA - İŞÇİ

TEKİRDAĞ 2 MEHMET YALÇIN İÇÖZ - AVUKAT

TEKİRDAĞ 3 GÜRKAN TÜRKSOY - ESNAF

TEKİRDAĞ 4 FİLİZ İNCİ - EV HANIMI

TEKİRDAĞ 5 ÖZKAN İNCİ - ÇİFTÇİ

TEKİRDAĞ 6 KEMAL ENGİN - ESNAF

TEKİRDAĞ 7 ERKAN KAYA - İŞÇİ

TEKİRDAĞ 8 MEHMET GÜVENÇ - İŞÇİ

TOKAT 1 AYHAN ÇABUK - SANATÇI

TOKAT 2 ZEKİ AKSOY - ŞOFÖR

TOKAT 3 ABDULLAH SEZGİN - EMEKLİ ÖĞRETMEN

TOKAT 4 EBRU NUR DEMİR GENÇER - BANKACI

TOKAT 5 ERGÜN ESERYAĞAR - İŞÇİ

TRABZON 1 OSMAN NURİ SARAL - EMEKLİ ÖĞRETMEN

TRABZON 2 İSMAİL ÇİL - ÇİFTÇİ

TRABZON 3 YILMAZ GÜRSOY - EMEKLİ ÖĞRETMEN

TRABZON 4 HARUN BÜLBÜL - EMEKLİ ÖĞRETMEN

TRABZON 5 NİHAT SAĞIR - İŞÇİ

TRABZON 6 ALİ BAYRAKTAR - ESNAF

TUNCELİ 1 BİRKAN YÜCE - EMLAKÇI

ŞANLIURFA 1 MUSTAFA ATACA - ÇİFTÇİ

ŞANLIURFA 2 HASAN KONGÜL - ESNAF

ŞANLIURFA 3 MEHMET DEMİR - SATIŞ MÜDÜRÜ

ŞANLIURFA 4 AYTAÇ TEKİN - GAZETECİ

ŞANLIURFA 5 MUAZZEZ BAĞIŞ - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

ŞANLIURFA 6 ŞEYH MÜSLÜM ŞAHİN ÇULCUOĞLU - TERZİ

ŞANLIURFA 7 ÇAĞDAŞ ALAETTİN BABACAN - GAZETECİ

ŞANLIURFA 8 SILA KOLTUK - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

ŞANLIURFA 9 EMEK KARABULUT - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

ŞANLIURFA 10 AHMET SARAL - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

ŞANLIURFA 11 MİRZA ÇELİK - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

ŞANLIURFA 12 ESİN ÜSKÜPLÜ - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

ŞANLIURFA 13 SİNEM YILDARI - SATIŞ MÜDÜRÜ

ŞANLIURFA 14 NURAN VERDA KASAPOĞLU - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

UŞAK 1 HASAN ÖKTEM - İŞÇİ

UŞAK 2 KADİR ALTUNKAYA - ESNAF

UŞAK 3 BÜLENT GÜRCAN - İŞÇİ

VAN 1 AKİLE ÇEVİK - ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK UZMANI

VAN 2 ADEM BAYRAM - TEKSTİLCİ

VAN 3 MEHMET KAAN TÜRKOĞLU - ULUSLARARASI İLİŞKİLER UZMANI

VAN 4 MUHAMMET TEKİN - GAZETECİ

VAN 5 HALİL HALİT TOKER - TEKNİK DİREKTÖR

VAN 6 MEHMET KOÇ - EMLAKÇI

VAN 7 SEYHAN TAŞDEMİR - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

VAN 8 HABİP PÜLAT - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

YOZGAT 1 HASAN ASLAN NURDOĞDU - SERBEST MESLEK

YOZGAT 2 ORHAN NURİ KORKMAZ - ESNAF

YOZGAT 3 NURCAN UYAR - HALKLA İLİŞKİLER UZMANI

YOZGAT 4 BORA SARIKAYA - İŞÇİ

ZONGULDAK 1 SAVAŞ ORUÇ - İKTİSAT

ZONGULDAK 2 GÖKHAN YILMAZ - AVUKAT

ZONGULDAK 3 HASAN DEMİRKESEN - ESNAF

ZONGULDAK 4 MEHMET USLUBAS - EMEKLİ ÖĞRETMEN

ZONGULDAK 5 BİRSEN AYAROĞLU - EV HANIMI

AKSARAY 1 MUSTAFA YILMAZ - EMEKLİ

AKSARAY 2 ABDULLAH SERT - EMEKLİ İŞÇİ

AKSARAY 3 ENES DEMİRKART - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

AKSARAY 4 MEHMET MÜCAHİT AKÇA - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

BAYBURT 1 AYŞİN TATOĞLU - EMEKLİ

KARAMAN 1 HASAN ÖZASLAN - İNŞAAT USTASI

KARAMAN 2 ZÜHAL NACAR - MODA TASARIMCI

KARAMAN 3 NEJLA MURATOĞLU - EV HANIMI

KIRIKKALE 1 SAMİ PEHLİVANLI - AVUKAT

KIRIKKALE 2 NEZİH GÜLŞEN - ZİRAAT MÜHENDİSİ

KIRIKKALE 3 ZEYNEL KAYA - EMEKLİ İŞÇİ

BATMAN 1 AHMET ASLAN - SAĞLIKÇI

BATMAN 2 MELEK GÜVENÇ - EMEKLİ

BATMAN 3 OĞUZHAN BALKAN - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

BATMAN 4 ZEYNEP FULYA BEDER - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

BATMAN 5 METE İRFAN - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

ŞIRNAK 1 İSMAİL KABUL - ESNAF

ŞIRNAK 2 MUSTAFA BAYRAK - İŞ İNSANI

ŞIRNAK 3 İBRAHİM HALİL YİĞİT - RADYOLOJİ TEKNİKERİ

ŞIRNAK 4 ÖZER ÇELİK - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

BARTIN 1 ERTAN ÇOLAKOĞLU - ESNAF

BARTIN 2 ALİ AYDEMİR - İŞÇİ

ARDAHAN 1 MUSTAFA ERDOĞAN - EMEKLİ İŞÇİ

ARDAHAN 2 İLHAN ÖZTÜRK - EMEKLİ İŞÇİ

IĞDIR 1 UĞUR BIÇAKLIOĞLU - AVUKAT

IĞDIR 2 KİBELE SU TAŞCİ - YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİSİ

YALOVA 1 MUSTAFA LÜTFİ BAL - SOSYOLOG

YALOVA 2 ŞENEL BİLGİN - EMEKLİ

YALOVA 3 MUSTAFA SEVÜK - EMEKLİ ÖĞRETMEN

KARABÜK 1 MEHMET PENÇEK - EMEKLİ

KARABÜK 2 KAAN ARSLAN - GAZETECİ

KARABÜK 3 SEHER YEŞİLDAĞ - ECZACI

KİLİS 1 KUTLAY BEKE - EMEKLİ

KİLİS 2 EROL ASLAN - HALKLA İLİŞKİLER

OSMANİYE 1 ECDAT GÜVEL - EMEKLİ ÖĞRETMEN

OSMANİYE 2 SADULLAH MERT - ÇİFTÇİ

OSMANİYE 3 MEHMET NURİ BÖRÜBAN - RESSAM

OSMANİYE 4 BAHADIR BERKYEZ - ZİRAAT MÜHENDİSİ

DÜZCE 1 FETHİ SÖNMEZ - EMEKLİ ÖĞRETMEN

DÜZCE 2 SERAP NAZ BAŞAR - EDİTÖR

DÜZCE 3 GÖZEN ESMER - GAZETECİ

# vatan partisi # Yıldırım Gençer # aday # yüksek seçim kurulu
Bakan Kurum'dan Hatay paylaşımı İMECE 11 Nisan'da uzaya fırlatılacak Millet İttifakı'na PKK/PYD'den destek Eski Bakan Yıldız hastaneye kaldırıldı
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