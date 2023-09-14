Vatan Partisi ve İssuikai örgütü buluştu! Japon vatanseverler vatan mevzisinde

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Uluslararası Çokkutupluluk Konferansı’na katıldı. Konferans kapsamında Vatan Partisi ve Japon Vatansever İssuikai Örgütü özel bir görüşmede buluştu.

Görüşme Doğu Perinçek ve İssuikai Örgütü Başkanı Kimura Mitsuhiro ile heyetleri arasında gerçekleşti. Doğu Perinçek, Japon siyasetçiye Türkiye’de 2014’te Silivri Duvarı’nın yıkılmasından itibaren başlayan Amerika’dan kopuş sürecini anlattı.

VATAN PARTİSİ VE İSSUİKAİ ÖRGÜTÜ BULUŞTU!

Mitsuhiro, örgütlerinin Vatan Partisi’nin mücadelesini saygıyla karşıladıklarını ve aynı mecrada olmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti. Örgütünün 50 yıldır ABD işgaline karşı mücadele ettiğini vurguladı.





“50 yıldır Japonya’nın Amerika’ya karşı kendi ayakları üstünde durmasını ve ülkedeki Amerikan üslerinin kaldırılmasını talep ederek faaliyetler yürütüyoruz. Şu anda uluslararası ilişkiler anlamında Rusya’nın konumunu destekliyoruz. Örneğin ben Abhazya’yı iki defa ziyaret ettim. Bu konuda ortak düşünce içerisindeyiz. Avrasya Hareketi’nin ön saflarında yer alan sizlerle ilişki kurmuş olmamız bizim için gurur kaynağıdır.”

“Japonya’nın mücadelesi bizim mücadelemiz” diyen Perinçek ise Vatan Partisi ve İssuikai Örgütü’nün adaş, Türk ve Japon halkının ise akraba olduğunu belirtti. Türkiye’nin zincirleri kırma dönemini anlattı.

“Bugünün en önemli gerçeği şudur: Türkiye’nin hapishanelerinde NATO generalleri yatıyor. Ordudan 30 bin, polisten 35 bin, tüm devletten 145 bin kişi temizlendi. Bu muazzam bir temizlik. Bunu yaratan hareketin başında hep Vatan Partisi oldu ve Türkiye böylece zincirlerini kırdığı bir sürece girdi. Çünkü Türkiye, NATO’nun asi çocuğu, üvey evladı, NATO içindeki Asya. Türkiye Asyalı ve arkasında 150-200 yıllık bir milli demokratik devrimi var. Daha derin tarihsel sebebi ise binlerce yıllık imparatorluk birikimi. Bunun Türk kavmine kazandırdığı bağımsız ve başı dik yaşama geleneği var.”

Amerikan işgalinin halen sürdüğünü vurgulayan Kimura, Hiroşima ve Nagasaki’ye atılan atom bombalarına rağmen neden Japon hükümetinin ABD’yle bu kadar yakın ilişki içinde olmasını eleştirdi. Japonya’da 130’un üzerinde Amerikan üssü olduğuna dikkat çekti.

“Şu anda biz mevcut hükümeti de muhalefeti de Japon ruhundan uzaklaşmış buluyoruz. Kişida hükümeti bir yandan Ukrayna meselesinden ötürü Rusya’ya karşı konumunu kuvvetlendirirken diğer yandan Tokyo’da bir NATO İrtibat Ofisi kurulması için çaba gösteriyor. Japonya’da ne hükümet ne muhalefette bu konuyla ilgili ciddi bir tepki yok. Biz tüm kuvvetimizle bunun önemli zararlara yol açacağını söylüyoruz.”

Yeni bir dünyanın kuruluşu anlamına gelen Asya Çağı’nın başladığını belirten Perinçek, Dolar Saltanatı’nın yıkıldığını, Çin gibi Asyalı bir ülkenin şimdiden satın alma gücü paritesine göre dünyanın birinci ekonomisi olduğunu dile getirdi.