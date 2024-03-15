Vatan Partisi'nden HÜDA PAR'a tepki! "Tuncelimizden Cumhuriyet'e savaş açamazsınız"

HÜDA PAR Tunceli Belediye Başkan Adayı Muhammet Ata Yüksel, Şeyh Said ve Seyit Rıza'ya sahip çıktı. Tunceli'ye "Dersim" ismini geri vereceklerini söyleyen adaya tepki Vatan Partisi'nden geldi. Özgür Bursalı, "Tuncelimiznden Cumhuriyet'e savaş açamazsınız" dedi.

Vatan Partisi'nden HÜDA PAR'a tepki! "Tuncelimizden Cumhuriyet'e savaş açamazsınız"
Editör: Uğur Çam
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HÜDA PAR Tunceli Belediye Başkan Adayı Muhammet Ata Yüksel Rudaw'a verdiği röportajda Tunceli'ye "Dersim" ismini vereceklerini söyledi. Yüksel, HÜDA PAR'ın bir Alevi partisi olduğunu öne sürdü. Öte yandan, Şeyh Said ve Seyit Rıza'ya sahip çıktı.

VATAN PARTİSİ'NDEN TEPKİ GECİKMEDİ

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, sosyal medya hesabından Yüksel'in sözlerine tepki gösterdi. "Tunceli'den Cumhuriyet'e savaş açılamayacağını" vurgulayan Bursalı, Sünni ve Alevinin de bölünmeyeceğini belirtti.

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı'nın paylaşımı şu şekilde:

ABD-İsrail güdümlü etnik-mezhepsel bölücülüğün el kitabı...

  • TUNCELİMİZDEN Cumhuriyet'e savaş açamazsınız.
  • Sunni-Aleviyi bölemezsiniz.
  • Kürdistan adı altında 2. İsrail’in piyonu olsanız da, başaramazsınız.
  • Cumhuriyet düşmanlarından kahraman çıkartamazsınız.
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# vatan partisi # hüda par # tunceli # Özgür Bursalı
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