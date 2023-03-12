Vatan Partisi'nden imza kampanyası: "Doğu Perinçek için bir imza da sizden"

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek için 100 bin imza kampanyası başladı. Vatan Partisi'nin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda "Dr. Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 100 bin imzadan biri de sizden" çağrısı yapıldı.

"KAYNAKLAR FAİZCİYE DEĞİL, YATIRIMA GİDECEK"

Videoda Vatan Partisi'nin iktidarında yapacaklarının bir kısmı anlatıldı. Vatan Partisi iktidarında yapılacaklardan bir kısmı şu şekilde:

Kaynakla faizciye değil yatırıma gidecek.

Türkiye üretecek, gençler iş sahibi olacak.

Torpil, rüşvet tarih olacak.

📢Kaynaklar faizciye değil, yatırıma gidecek.



📢Türkiye üretecek, gençler iş sahibi olacak.



📢Torpil, rüşvet tarih olacak.



✏️Dr. Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imzadan biri de sizden.



Tıkla, imzala

⤵️https://t.co/rp8XBlaBs3 pic.twitter.com/NCSoN3f1Nm — Vatan Partisi (@Vatan_Partisi) March 12, 2023

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