Yerel Seçimlerde CHP-HEDEP İşbirliği Gündemde! Görüşmelerin Başında Ekrem İmamoğlu Olacak

Yerel seçim çalışmaları hız kazandı. CHP, yerel seçimler için "işbirliği" çalışmalarına başladı. Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklamasında İyi Parti'ye işbirliği çağrısı yaptıklarını duyurdu. Akşener ise, Pazartesi günü gerçekleşecek GİK toplantısında konunun gündeme geleceğini, toplantıdan sonra karar vereceklerini söyledi.

CHP'nin işbirliği listesinde HEDEP de var. Aydınlık Gazetesi'nden Sıla Kemahlı'nın haberine göre, CHP yerel seçimlerde HEDEP ile "açıktan ittifak" düşünmüyor. Ancak özellikle İstanbul'da ve büyükşehirlerde ilçe bazlı işbirliği yapılması planlanıyor. Görüşmelerin genel merkezden değil, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından yürütülebileceği değerlendiriliyor.

HEDEP tarafından yapılan açıklamalarda ise "açık ittifak" talebi dile getiriliyor. CHP'nin ise Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde HDP ile yapılan gizli ittifakın sonuçları sebebiyle temkinli olduğu aktarıldı. CHP'de HEDEP ile ittifak kurulmadan büyükşehirlerde seçimin kazanılamayacağı değerlendiriliyor.