Yeşil Sol Parti mitinginde Demirtaş'ın ses kaydı dinletildi: Demirtaş Kılıçdaroğlu'na oy istedi
Yeşil Sol Parti mitinginde Selahattin Demirtaş’ın ses kaydı dinletildi. Demirtaş, HDP seçmenini Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vermeye çağırdı.
Edirne Cezaevi’nde yatan Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu’na oy istedi. Terör hükümlüsü Demirtaş çağrısını bu kez ses kaydıyla yaptı. Demirtaş’ın ses kaydı, Bursa’da Yeşil Sol Parti’nin mitinginde dinletildi.
HDP’nin eski eş başkanı Demirtaş, 14 Mayıs seçiminin tarihi olduğunu vurguladı, sandığa gidip Kılıçdaroğlu’na oy verilmesni istedi.
Yeşil Sol Parti Mitinginde dinletilen kayıtta Demirtaş, 14 Mayıs’ta oy sayımında hile yapılacağını öne sürdü. Selahattin Demritaş’ın ses kaydı, “özgür günlerde görüşeceğiz” mesajı ile bitti.
Yeşil Sol Parti mitinginde Demirtaş'ın ses kaydı dinletildi— Ulusal Kanal (@ulusalkanal) May 9, 2023
• Demirtaş Kılıçdaroğlu'na oy istedi
Kaynak: Ulusal Kanal Haber MerkeziCHP'den "Dersim" ile helalleşme sözü Erzurum kışkırtmasında FETÖ parmağı "Turuncu Kalkışma tertibini bozguna uğratmak için birleşelim!" Bakan Bozdağ’dan Erzurum açıklaması