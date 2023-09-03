Yüzde 60'larla kazanıyorduk hani! Milletvekili Taşçı'dan ağır eleştiri

Dağılan Millet ittifakında seçimi kim kaybettirdi tartışması devam ediyor. Bu kez tepki İYİ Parti Milletvekili Selcan Taşçı’dan geldi.

Taşçı:

- Bu oy düştüyse kimin yüzünden düştü. Bu tepkiyi İYİ Parti'ye karşı kim organize etti? Muhalefet yüzde 60'la kazanıyordu o yorumculara göre.

İYİ Partili vekil, yerel seçimlerdeki ittifakla kazanılan bazı belediyelerde partisinin muhatap alınmadığını söyledi.

İstifalar ile gündemde olan İYİ Parti, dağılan millet ittifakında yaşanan “seçimi kim kaybettirdi” tartışmalarına bir yenisini daha ekledi.

İyi Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı katıldığı canlı yayında İYİ Parti'ye yönelik eleştirilere yanıt verirken CHP medyasına yüklendi..

"İYİ PARTİ MAĞLUBİYETİN SEBEBİ DEĞİLDİR"



İYİ Parti'yi mağlubiyetin sebebi görenlere için için gülüyorum. Bir şu sebepten gülüyorum geçen bir yayında bir yorumcu söyledi İYİ partiyi yüze 15-16 görüyorduk düştüğü için . Arkadaş iyi partinin oyu düştüyse Bu oy düştüyse kimin yüzünden düştü. Bu tepkiyi İYİ Parti'ye karşı kim organize etti? Muhalefet yüzde 60'la kazanıyordu o yorumculara göre.



Öte yandan Taşçı yerel seçimlerdeki ittifakla kazanılan bazı belediyelerde İyi Parti'nin yok sayıldığını söyleyerek CHP'li belediye başkanlarına tepki gösterdi.