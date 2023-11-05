45. İstanbul Maratonu Yapıldı! Yarışa Kenyalı Atlerler Damga Vurdu

"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" olarak bilinen İstanbul Maratonu koşusu tamamlandı. Büyük ilgiyle takip edilen yarışı erkeklerde ve kadınlarda Kenyalı atletler kazandı.

45. İstanbul Maratonu Yapıldı! Yarışa Kenyalı Atlerler Damga Vurdu
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Geleneksel olarak her sene yapılan 45. İstanbul Maratonu koşusu, bu yıl Cumhuriyetin 100. yılı temasıyla yapıldı. Maraton saat 09.00'da başladı.

Büyük ilgiyle takip edilen maraton koşusu 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden başlayarak, Sultanahmet Camii yakınlarında sonlandı.

Koşuya Kenyalı atletler damgasını vurdu. Kadınlarda Kenyalı atlet Beatrice Cheptoo, Erkeklerde Kenyalı atlet Panuel Mkungo kazandı.

Her iki atlette 30 bin dolarlık para ödülünün sahibi oldu.

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