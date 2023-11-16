A Milli Takım Aday Kadrosunda Değişiklik!

A Milli Takım'ın Almanya ce Galler maçları için belirlediği aday kadrodan Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu çıkarıldı.

A Milli Takım Aday Kadrosunda Değişiklik!
A Milli Takım Aday Kadrosunda Değişiklik!
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Özel maçta Almanya ve EURO 2024 Elemeleri'nde Galler ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu, aday kadrodan çıkarıldı.

A Milli Takım Aday Kadrosunda Değişiklik!

TFF'den yapılan açıklamada, "Almanya ile 18 Kasım’da deplasmanda oynayacağı özel maç için bugün Berlin’e yolculuk edecek A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişiklik yapıldı. Millî futbolcularımızdan Cengiz Ünder, yeni teknik heyetimizin antrenman metotlarını ve futbol felsefesini bizzat deneyimlemesi ve takım arkadaşlarıyla birlikte çalışması amacıyla, İstanbul’da dört günlük bir kamp dönemi geçiren A Millî Takımımızın Almanya ve Galler maçları aday kadrosuna davet edilmiş, daha önceden yapılan planlama kapsamında da kafilenin Berlin’e hareketinden önce kamp kadrosundan ayrılmıştır. Takım kaptanımız Hakan Çalhanoğlu ise, A Millî Takımımızın dün ve bugün yapmış olduğu antrenmanlarda, geçirdiği üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle yer alamamıştır. Tıbbi durumunun yanı sıra, bebek bekleyen eşinin doğumunun çok yaklaştığı bilgisi de değerlendirilen millî oyuncumuz, teknik heyetimizin kararıyla A Millî Takımımızın aday kadrosundan çıkarılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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