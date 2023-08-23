Adana Demirspor, Genk deplasmanında avantaj peşinde

Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın deplasmanda Belçika temsilcisi Genk ile karşılaşacak.Müsabakayı, Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Antonio Nobre yönetecek.İşte karşılaşmaya dair detaylar...

Adana Demirspor, Genk deplasmanında avantaj peşinde
Adana Demirspor, Genk deplasmanında avntaj peşinde
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Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın deplasmanda Belçika temsilcisi Genk ile karşılaşacak.

ADANA DEMİRSPOR, GENK DEPLASMANINDA AVANTAJ PEŞİNDE

KRC Genk Arena'da TSİ 21.00'de başlayacak müsabakayı, Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Antonio Nobre yönetecek. Karşılaşma, TV 8,5 kanalından naklen yayınlanacak.

Adana Demirspor, Genk deplasmanında avantaj peşinde - Resim : 1

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan katılan Adana ekibi, sırasıyla Romanya ekibi Cluj ve Hırvatistan takımlarından Osijek'i eleyerek play-off'a yükselmişti.

Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılan Adana ekibi, elemelerde çıktığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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