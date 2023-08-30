Adana Demirspor - Genk maçı ne zaman? Adana Demirspor maçı saat kaçta? Adana Demirspor - Genk maçı hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Adana Demirspor, Genk'i konuk edecek. İlk maçı 2-1 kaybeden Adana Demirspor, sahasında tur atlamak ve adını gruplara yazdırmak istiyor. Maç ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde...

Adana Demirspor - Genk maçı ne zaman? Adana Demirspor maçı saat kaçta? Adana Demirspor - Genk maçı hangi kanalda?
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UEFA Konferans Ligi'nde yoluna grup aşamasından devam etmek isteyen Adana Demirspor ile Genk play-off turunda karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Adana Demirspor - Genk maçı ne zaman? ADS maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? 

ADANA DEMİRSPOR - GENK MAÇI NE ZAMAN? ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? ADANA DEMİRSPOR - GENK MAÇI HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Genk maçı 31 Ağustos Perşembe günü saat 21:00'de TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.

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