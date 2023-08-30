Adana Demirspor - Genk maçı ne zaman? Adana Demirspor maçı saat kaçta? Adana Demirspor - Genk maçı hangi kanalda?
UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Adana Demirspor, Genk'i konuk edecek. İlk maçı 2-1 kaybeden Adana Demirspor, sahasında tur atlamak ve adını gruplara yazdırmak istiyor. Maç ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde...
UEFA Konferans Ligi'nde yoluna grup aşamasından devam etmek isteyen Adana Demirspor ile Genk play-off turunda karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Adana Demirspor - Genk maçı ne zaman? ADS maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
ADANA DEMİRSPOR - GENK MAÇI NE ZAMAN? ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? ADANA DEMİRSPOR - GENK MAÇI HANGİ KANALDA?
Adana Demirspor - Genk maçı 31 Ağustos Perşembe günü saat 21:00'de TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.
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