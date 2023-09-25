Adana Demirspor'da Balotelli şoku! Beşiktaş maçında yok! Adana Demirspor'da 10 eksik

Adana Demirspor'da Beşiktaş maçı öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Mavi Şimşekler'de Balotelli Beşiktaş' a karşı forma giyemeyecek. Adana temsilcisinde Kasımpaşa maçında tam 3 oyuncu kırmızı kart gördü. Ertaç Özbir'in yokluğunda kaleye geçecek isim belli oldu.

Adana Demirspor'da Balotelli şoku! Beşiktaş maçında yok! Adana Demirspor'da 10 eksik
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Adana temsilcisinde Kasımpaşa maçında tam 3 oyuncu kırmızı kart gördü. Adana Demirspor Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa'ya 2-1 yenilirken, Beşiktaş maçı öncesi 3 önemli oyuncusu cezalı duruma düştü.

Beşiktaş Maçında Yok!

Akdeniz ekibinin erteleme tarihinden sonra yapılan transferlerinden Mario Balotelli Beşiktaş maçında görev alamayacak. Transfer olduğu günden bugüne İtalyan yıldız henüz forma şansı bulamadı.

Adana Demirspor'da Balotelli şoku! Beşiktaş maçında yok! Adana Demirspor'da 10 eksik - Resim : 1

3 Oyuncu Cezalı

Topa ceza sahası dışında elle dokunan kaleci Ertaç Özbir'in yanı sıra 45+8'de Stambouli ve 90+7'de Kevin Rodrigues kırmızı kart gördü. 3 oyuncu çarşamba günü oynanacak tehir maçında takımdaki yerlerini alamayacak.

Kluıvert: Kalede Vedat Olacak

Teknik direktör Patrick Kluivert Beşiktaş maçında kalede Vedat'ın olacağını ifade ederek "Fazla ters köşe olmuş gibi olabilir ama elimizde Vedat var. Gayet iyi bir kaleci. Kaleciler kaybettik ama oynayabilecek durumda kalecimiz var. Vedat'ın kendi performansını sahaya yansıtacağını biliyoruz" şeklinde konuştu.

Adana Demirspor'da Balotelli şoku! Beşiktaş maçında yok! Adana Demirspor'da 10 eksik - Resim : 2

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