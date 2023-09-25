Antidepresan, aşk yok olmaktır, gel, mendilimde kırmızım var şarkılarıyla herkesin beğenisini kazanan ünlü şarkıcı Mabel Matiz Türk mü? Mabel Matiz gerçek adı ne, kaç yaşında ve aslen nereli? Detaylar yazımızda!

Mabel Matiz Türk Mü?

Mabel Matiz Türk mü sorusu pek çok kişinin merak konusu oldu. Mabel Matiz, 31 Ağustos 1985 tarihinde Mersin'in Erdemli ilçesinin Tömük kasabasında doğdu. Babası tır şoförü, annesi ev hanımıydı. Çocukluk yıllarını Erdemli'de geçirdi. Müzikle küçük yaşlarda tanıştı. İlkokulda gitar dersleri aldı. Lise yıllarında ise kendi şarkılarını yazmaya başladı.

2009 yılında İstanbul'a taşınarak İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda keman ve şan eğitimi aldı. 2011 yılında ilk albümü "Mabel"i yayınladı. Albümdeki "Beni Yak" ve "Aşk Durdukça" gibi şarkılar büyük beğeni topladı. 2013 yılında "Maya" adlı ikinci albümünü yayınladı. Albümdeki "Dönmem" ve "Yalan" gibi şarkılar da hit oldu. 2015 yılında "Aşkın Halleri" adlı üçüncü albümünü yayınladı. Albümdeki "Aşkın Halleri" ve "Yan" gibi şarkılar Türkiye'de çok sevildi. Mabel Matiz sahip olduğu kendine özgü tarzı ve ses tınısıyla Türk müziğine yepyeni bir soluk getirmiş oldu.

Mabel Matiz'in Gerçek Adı Ne?

Mabel Matiz, Türkiye'deki en popüler ve başarılı sanatçıların başında gelmekte. Şarkıları, milyonlar tarafından severek dinleniliyor. Mabel Matiz, aynı zamanda Türkiye'nin en iyi sahne performansı sergileyen sanatçılarından biri olarak görülmekte. Mabel Matiz adıyla tanıdığımız sanatçının gerçek adı bundan çok daha farklı. Mabel Matiz'in gerçek adı Fatih Karaca.

Mabel Matiz'in Aldığı Ödüller!

Mabel Matiz müzik kariyeri boyunca pek çok farklı ödüle layık görülmüştür. İşte bu ödüller:

2013 yılında GQ Türkiye Yılın Müzisyeni

2013 yılında 2. Turkcell Platinum Müzik Ödülleri En İyi Pop Müzik Erkek Solisti

2015 yılında 40. Altın Kelebek Ödülleri En İyi Pop Müzik Erkek Solisti

2015 yılında 14. Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri En İyi Pop Müzik Erkek Solisti

2017 yılında 43. Altın Kelebek Ödülleri En İyi Pop Müzik Albümü (Kendi Yoluma Gidiyorum)

2017 yılında 16. Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri En İyi Pop Müzik Albümü (Kendi Yoluma Gidiyorum)

2017 yılında 21. Uluslararası Trakya Müzik Günleri En İyi Pop Müzik Albümü (Kendi Yoluma Gidiyorum)

2020 yılında 46. Altın Kelebek Ödülleri En İyi Pop Müzik Erkek Solisti

2020 yılında 17. Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri En İyi Pop Müzik Erkek Solisti

2023 yılında 9. Elle Stil Ödülleri En İyi Stil Sahibi Erkek

Mabel Matiz müzik kariyerine başarılı bir şekilde devam etmekte.