Adana Demirspor'un muhtemel rakibi belli oldu!
UEFA Konferans Ligi'nde olan Adana Demirspor'un eşleşeceği muhtemel rakipleri belli oldu. Adana Demirspor, 3.turu eşlemelerinin ardından belirlenecek takımlar ile eşleşecek. İşte detaylar...
UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turu kuraları çekildi.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonucu muhtemel 3. eleme turu eşleşmeleri belirlendi.
Buna göre 2. eleme turunu geçmeleri halinde; Adana Demirspor, Osijek (Hırvatistan)-Zalaegerszegi TE (Macaristan), Beşiktaş, Zeljeznicar (Bosna Hersek)-Neftçi Bakü (Azerbaycan), Fenerbahçe ise Differdange (Lüksemburg)-Maribor (Slovenya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçları 10 Ağustos, rövanşları ise 17 Ağustos'ta oynanacak.
ADANA DEMİRSPOR
Gzira United FC - F91 Diddeleng
Linfield FC - MKS Pogoń Szczecin
NK Osijek - ZTE FC
Hibernian FC - Inter Club d'Escaldes
SK Brann
Kaynak: Anadolu Ajansı
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