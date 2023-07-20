Adana Demirspor Fildişi futbolcusu ile yollarını ayırdı!
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Simon Deli'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini duyurdu.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
- Profesyonel futbolcumuz Simon Deli'nin sözleşmesi kendisiyle anlaşılarak karşılıklı olarak feshedilmiştir.
31 yaşındaki Fildişili oyuncu, 28 Ağustos 2021 yılında Club Brugge takımından, Spor Toto Süper Lig takımlarından Adana Demirspor'a katılmıştı. 2021-2022 sezonu sonrası, İstanbulspor'a kiralanan Fildişi oyuncu, toplam 2 sezonda 29 kez süper lig forması giymişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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