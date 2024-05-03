Alex yeniden Türkiye'de! O takıma teknik direktör oluyor

Fenerbahçe'nin oyuncularından Alex De Souza yeniden Türkiye'de. İşte yeni takımı...

Alex yeniden Türkiye'de! O takıma teknik direktör oluyor
Editör: Yağmur Biçen

Alex De Souza yeniden Türkiye'de. Fenerbahçe'nin efsane Brezilyalı futbolcusu Alex de Souza, Antalyaspor ile teknik direktörlük görüşmelerinde anlaşmaya vardı.


Sezon sonunda Sergen Yalçın'ın görevden ayrılması beklenen Antalyaspor yeni teknik direktörünü buldu.Yalçın'dan boşalacak koltuk için Fenerbahçe'nin efsanevi futbolcusu Alex de Souza ile görüşmeler son aşamaya geldi.

ALEX ANTALYA'YA GELDİ
Ajansspor'un haberine göre Antalyaspor, teknik direktörlük görevi için Alex de Souza ile anlaştı. Brezilyalı isim, bu hafta Antalya'ya geldi.

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