Alex yeniden Türkiye'de! O takıma teknik direktör oluyor

Alex De Souza yeniden Türkiye'de. Fenerbahçe'nin efsane Brezilyalı futbolcusu Alex de Souza, Antalyaspor ile teknik direktörlük görüşmelerinde anlaşmaya vardı.



Sezon sonunda Sergen Yalçın'ın görevden ayrılması beklenen Antalyaspor yeni teknik direktörünü buldu.Yalçın'dan boşalacak koltuk için Fenerbahçe'nin efsanevi futbolcusu Alex de Souza ile görüşmeler son aşamaya geldi.

ALEX ANTALYA'YA GELDİ

Ajansspor'un haberine göre Antalyaspor, teknik direktörlük görevi için Alex de Souza ile anlaştı. Brezilyalı isim, bu hafta Antalya'ya geldi.