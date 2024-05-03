Berlin'de kimya fabrikasında yangın! Zehirli gaz uyarısı yapıldı!

Almanya’nın başkenti Berlin’de kimya fabrikasında çıkan yangının ardından ekipler, ölümcül hidrojen siyanür gazı oluşabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Berlin'de kimya fabrikasında yangın! Zehirli gaz uyarısı yapıldı!
Editör: Metehan Gül
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Almanya’nın başkenti Berlin’de kimya fabrikasında yangın çıktı. IRIS-T füzelerinin üreticisi Diehl Savunma şirketinin kardeş kuruluşu olan Diehl Metal’da kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle gökyüzünü siyah dumanlar kapladı.

İtfaiye ekipleri, fabrikada sülfürik asit ve bakır siyanür depolandığını ve kimyasalların tutuşarak hidrojen siyanür gazı oluşturabileceğini söyledi. Ölümcül hidrojen siyanür gazı konusunda uyarıda bulunan ekipler, vatandaşlardan bulundukları ortamda tüm pencereler ile havalandırma ünitelerini kapatmaları ve dışarı çıkmamaları çağrısında bulundu. Fabrika yakınında bulunan okul ve işyerleri boşaltıldı. Yangına müdahale için bölgede 190 itfaiye görevlisi bulunurken, görgü tanıkları olay yerinden patlama sesleri duyulduğunu belirtti.

Berlin İtfaiye Sözcüsü Adrian Wenzel, 4 katı tamamen yanan fabrikanın bir kısmının çöktüğünü belirtti. Wenzel, “Yangını sadece dışarıdan söndürmeye çalışıyoruz. Yangın artık içeriden kontrol altına alınmıyor” dedi. Yangının nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# berlin # Kimyasal
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