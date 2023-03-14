Anadolu Efes, Real Madrid engelini aştı

Anadolu Efes bu sonuçla ligde 14. galibiyetini elde ederken, Real Madrid ise 9. kez mağlup oldu.

Anadolu Efes maçın ilk bölümünde Micic ve Pleiss ile etkili olurken, hücumda daha organize oynayan Real Madrid rakibine Dzanan Musa ve Deck ile karşılık vererek ilk periyodu 24-18 üstün geçti.

İkinci periyoda da etkili oyununu taşıyan ve boyalı alanda Tavares'i iyi kullanan Real Madrid, 17. dakikada farkı 8 sayıya (31-39) çıkardı. Pleiss ve Singleton'un basketleriyle toparlanarak 11-0'lık seri yakalayan Anadolu Efes, soyunma odasına 42-39 önde gitti.

Karşılaşmada ikinci yarısına iyi başlayan Anadolu Efes, etkili savunmasıyla fazla sayı şansı tanımadığı rakibi karşısında dış atışlardan üst üste basketler bularak 27. dakikada 11 sayılık (65-54) fark yakaladı. Taraftarının da desteğiyle oyunun kontrolünü tamamen eline geçiren Anadolu Efes, hücumdaki başarılı performansını devam ettirerek son çeyreğe 17 sayı (77-60) farkla önde girdi.

Son çeyreğe hem hücum hem de savunmada iyi başlayan Real Madrid, yakaladığı 15-2'lik seriyle 37. dakikada farkı 4 sayıya (79-75) indirdi. Yaptığı hücumları istediği gibi değerlendiremeyen ve savunma yapmakta da zorlanan Anadolu Efes karşısında dış atışlarda etkili olmaya devam eden Real Madrid, bitime 1 dakika 22 saniye kala 84-83 öne geçti. Larkin'in üç sayılık basketiyle toparlanan Anadolu Efes, Pleiss ve Clyburn'ün de verdiği destekle oldukça zorlandığı karşılaşmadan 90-89 galip ayrıldı.