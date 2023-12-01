Anadolu Efes, Sırbistan Deplasmanında! Temsilcimiz Kızılyıldız'a Konuk Olacak

Euroleague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes, Kızılyıldız deplasmanında galibiyet arayacak.

Anadolu Efes, Sırbistan Deplasmanında! Temsilcimiz Kızılyıldız'a Konuk Olacak
Anadolu Efes, Sırbistan Deplasmanında! Temsilcimiz Kızılyıldız'a Konuk Olacak

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague'in 11. haftasında yarın Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibine konuk olacak.

Stark Arena'da oynanacak müsabaka saat 22.00'de başlayacak.

Anadolu Efes, EuroLegaue'deki son maçında sahasında Sırbistan'ın Partizan ekibini mağlup etmişti.

Lacivert-beyazlı ekip, 5'er galibiyet ve mağlubiyetle 11. sırada, ev sahibi ekip 3 galibiyet ve 7 mağlubiyetle 16. basamakta yer alıyor.

İki takım arasında daha önce bu kulvarda oynanan 14 müsabakada Anadolu Efes'in galibiyetlerde 10'a 4 üstünlüğü bulunuyor.

Avrupa Kupalarında 812. Randevu

Anadolu Efes, Kızılyıldız müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 812. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 811 karşılaşmada 460 galibiyet ve 351 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı EuroLeague'de ise 564. maçını yapacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda 303 galibiyet elde eden lacivert-beyazlı ekip, 260 kez rakiplerine mağlup oldu.

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