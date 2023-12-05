Angelino'nun Leipzig'den İndirim Talebi!

Kiralık sözleşmesinde 20 maça bağlı satın alma opsiyonu bulunan Angelino, 18 kez sahaya çıktı. İspanyol sol beke 6 milyon Euro bonservis ödemek istemeyen yönetim, Leipzig ile zorunlu satın almadaki 20 maçlık opsiyonun kalkması için görüşüyor.

"G.saray'da Kalmak İstiyorum, İndirim Yapın"

Alman kulübü isteği kabul etmezken Angelino devreye girdi. İspanyol oyuncu, bu madde nedeniyle Süper Lig'de oynatılmadığı bilgisini Leipzig idarecileri ile paylaşırken, "Galatasaray'da kalmak istiyorum. Bonservis bedelinde indirim yapın'' mesajını iletti.

"Ücretimi de İndiririm"

26 yaşındaki oyuncu ayrıca 2.3 milyon Euro'luk yıllık ücretinde de indirim yapabileceğini Galatasaray yönetimine iletti.

Galatasaray'da Ne Yaptı?

26 yaşındaki futbolcu, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 18 maçta 1 gol attı ve 1 asist yaptı.