Beşiktaş'ta Derbi Öncesi Sakatlardan Müjde!

Beşiktaş'a hafta sonunda oynayacakları Fenerbahçe derbisi öncesi sakat oyuncularından iyi haber geldi.

Beşiktaş'ta Derbi Öncesi Sakatlardan Müjde!
Beşiktaş'ta Derbi Öncesi Sakatlardan Müjde!

Siyah-beyazlılarda tedavilerine devam edilen dört oyuncunun Fenerbahçe derbisine yetişebilecekleri öğrenildi.

Milot Rashica, Arthur Masuaku, Eric Bailly ve Jean Onana'nın birkaç gün içinde takımla çalışmalara başlamaları bekleniyor. Eksikliği bir hayli hissedilen Rashica'nın büyük ölçüde iyileştiği ve dev maçta takımdaki yerini alacağı aktarıldı. Masuaku, Bailly ve Onana'nın da aynı şekilde derbide forma giyebilecekleri vurgulandı.

Rosıer ve Ghezzal'ın Durumu

Siyah-beyazlı takımda topuğundaki sakatlığı devam eden Valentin Rosier'in Fenerbahçe maçına yetişmesi beklenmiyor. Rosier'in 18 Aralık'ta Çaykur Rize ile oynanacak karşılaşmada forma giymesinin de şüpheli olduğu kaydedildi. Tedavisine devam edilen Rachid Ghezzal'ın durumu ise belirsizliğini koruyor. Cezayirli oyuncu perşembe ve cuma günü takımla çalışması halinde derbi maçın kadrosunda yer alabilecek.

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