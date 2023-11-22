Angelino'ya Yeni Talip! Leipzig İle Görüştüler

Bu sezon teknik direktör Okan Buruk'un talebiyle Galatasaray'a kiralık gelen Angelino, performansıyla beklentilerin altında kaldı. Aslan, İspanyol yıldız ile yollarını ayırmayı düşünürken Bundesliga'dan Werder Bremen devreye girdi.

Angelino'ya Yeni Talip! Leipzig İle Görüştüler
Angelino'ya Yeni Talip! Leipzig İle Görüştüler

Bremen'de teknik direktör Ole Werner, ligi bilen bir sol bek talep etti. Angelino'yu beğenen Werner'in devre arası dönemde, bonservisi Leipzig'de bulunan Angelino'yu istediği ve oyuncu için Mızıkacılar'ın çalışmalara başladığı ortaya çıktı.

Leipzig Ret Cevabı Verdi

Werder'in, sözleşmeyle ilgili tüm şartları da karşılamaya hazır olduğu öğrenildi. Leipzig, Angelino'nun kiralık sözleşmesindeki satın alma opsiyonunun kaldırılmasını talep eden Cimbom'a, "Opsiyon kaldırılamaz. Mevcut şartlar geçerli" yanıtını vermişti.

Aslan, 1.5 milyon Euro'ya kiralanan oyuncu için 6 milyon Euro da bonservis ödemek istemiyor.

1 Gole Katkı

Sarı-Kırmızılı forma altında 16 maçta 1 asist yapan İspanyol bek, yıllık 2.3 milyon Euro gelir elde ediyor.

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# Angelino # Galatasaray # leipzig
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