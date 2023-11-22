Galatasaray'dan 100 Milyon Euroluk Transfer Hamlesi! Yönetim Devre Arası İçin Şimdiden Harekete Geçti

Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi halinde UEFA Avrupa Ligi'ne gitmek isteyen Cimbom, bu turnuvada kupaya uzanmak istiyor. Bu nedenlerle ocak ayı için transfer çalışmalarına başlayan sarı-kırmızılılar flaş hamleler yapacak. Galatasaray devre arasında orta saha transferine yoğunlaşacak.

İlk İsim Rodrıgo Bentancur

Galatasaray'ın transfer listesindeki ilk oyuncu Tottenham forması giyen Rodrigo Bentancur. Cimbom, yıldız oyuncu için devre arasında teklif yapmaya hazırlanıyor.

Bentancur, yeterli forma süresi alamadığı için ocak ayında takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor. Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 40 milyon Euro.

Partey Hamlesi

Galatasaray'ın hedefindeki diğer oyuncu ise Arsenal forması giyen Thomas Partey. İngiliz ekibinin formasını terleten yıldız oyuncu bu sezon süre almakta zorlanıyor.

Bu nedenle takımdan ayrılmaya sıcak bakan Ganalı futbolcu için Cimbom devreye girecek. Sezon başında birçok kez Galatasaray ile anılan yıldız futbolcunun transferi gerçekleşmemişti. Sarı-kırmızılı ekip bu transferi ocakta bitirmek istiyor. Partey'in güncel piyasa değeri 35 milyon Euro. Ganalı yıldız bu sezon 5 maçta forma giyebildi.

Devre Arasında Ndıdı

Galatasaray'ın listesindeki 3. isim Wilfred Ndidi. Leicester City'nin küme düşmesinden sonra takımdan ayrılmak isteyen Ndidi, kendine takım bulamamıştı. Sezon başında Nijeryalı yıldız ile ilgilenen sarı-kırmızılı ekip, Ndombele'nin transfer sonrası Ndidi'den vazgeçmişti. Cimbom devre arasında tecrübeli ön liberoyu takıma katmak istiyor. Ndidi'nin güncel piyasa değeri 18 milyon Euro. Nijeryalı yıldız bu sezon 15 maçta 3 gol ve 4 asist yaptı.