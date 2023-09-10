Ankara'da düzenlenen 3 Bant Dünya Bilardo Şampiyonası sona erdi

Ankara'da düzenlenen 3 Bant Dünya Bilardo Şampiyonası tamamlandı. Organizasyonda 48 sporcu madalya kazanmak için mücadele etti.

Ankara'da düzenlenen 3 Bant Dünya Bilardo Şampiyonası sona erdi
3 Bant Dünya Bilardo Şampiyonası

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gölbaşı Bilardo Tesisleri'nde düzenlenen organizasyon final mücadelelerin ardından sona erdi.

Organizasyonda 48 sporcu madalya kazanmak için mücadele ederken, Türkiye'yi temsil eden milli sporculardan Tayfun Taşdemir, üçüncü oldu. Şampiyonada Vietnamlı Bao Phuong Vinh birinci olurken, vatandaşı Quyet Chien Tran ikinci sırada yer aldı. Tayfun Taşdemir'in yanı sıra Güney Koreli Myung Woo Cho da üçüncülük elde etti.

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