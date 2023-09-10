Sakarya'daki yangının mucizesi! İtfaiye kurtardı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının ortasında kalan kaplumbağa kurtarıldı. İlk yaşam suyu ise itfaiye hortumundan verildi.

Sakarya'daki yangının mucizesi! İtfaiye kurtardı
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Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında alevler arasında kalan bir kaplumbağa ekipler tarafından kurtarıldı. Ayakları yanan kaplumbağaya su veren ekipler daha sonra yetkililere teslim etti.

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İTFAİYE HORTUMUNDAN YAŞAM SUYU

Bağlar Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. 6 arazöz, 40 personelle müdahale edilen yangın yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Yaklaşık 1 hektarlık alanın küle döndüğü bölgede bazı hayvanlar telef olurken bir kaplumbağa ise ekiplerin dikkati sayesinde telef olmaktan kurtarıldı. Ayakları ve kabuğu yanan kaplumbağaya su veren ekipler daha sonrasında yetkililere teslim etti. Hususa ilişki inceleme başlatılırken yangın soğutma çalışmaları devam ediyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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