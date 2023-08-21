Atilla Szalai'den Fenerbahçe itirafı!

''FENERBAHÇE'DE HARİKA 2.5 YIL GEÇİRDİM''

Transferi hakkında konuşan Attila Szalai, Fenerbahçe'den ayrılmanın zor olduğunu dile getirdi.

"Bir üst ligde oynamanın her zaman hayalim olduğu bir sır değildi, başardığım için mutluyum. Çocukken elbette bunun hayalini kuruyorsunuz, bu yüzden çalışıyor, büyük oyuncular, büyük maçlar izliyor ve kendinizi o oyuncunun yerine koyuyorsunuz. Fenerbahçe'de harika bir iki buçuk yıl geçirdim, gerçekten ailenin bir parçası oldum, çok tecrübe kazandım ama hedefim her zaman Avrupa elit liginde futbol oynamaktı. Burada olduğum için mutluyum ve gelişmeye devam etmek ve Hoffenheim'da başarılı olmak için tüm gücümle çalışıyorum."

''KARİYERİMİ BİLİNÇLİ İNŞA ETTİK''



25 yaşındaki savunma oyuncusu, kariyerinin bilinçli bir şekilde inşa edildiğini ve adım adım ilerlemeyi başardığı için mutlu olduğunu belirtti.

"Kariyerimi bilinçli bir şekilde inşa ettik, adım adım inşa edip gelişmek ve fırsat geldiğinde bundan faydalanmak iyi oldu diye düşünüyorum. Yani tamamen bilinçli bir planlama ve geliştirme sürecinin parçasıydı. Bir kez daha burada, Bundesliga'da olduğum için çok mutluyum. Transfer söylentilerini her zaman iyi idare edebildim ve gelecekte de böyle olacağına eminim. Şu şu takımlarla bir oyuncunun konuşulması benim için her zaman olumlu bir geri dönüş oldu. Bu gibi durumlarda kişi bilir, izlenir ve bir ilgisi veya belki de belirli bir teklifi vardır. Ama her zaman bunu ekarte etmeye ve olumlu bir motivasyon olarak kullanmaya çalıştım."

''ÜST DÜZEY İLGİLENİYORLAR''



Szalai, Almanya'da hemen kabul edildiğini dile getirdi.

"Dürüst olacağım, entegrasyonum çok sorunsuz gidiyor, ancak oyuncular ve kulüp de bana çok yardımcı oluyor. Avantajı zaten dili konuşuyorum, böyle bir sorunum yok. Kulüp, ister bir daire bulmak ister herhangi bir seyahat olsun, ilk dakikadan itibaren her konuda yardımcı oldu. Oyuncularla çok üst düzeyde ilgileniyorlar ve bu işlerin olabildiğince kolay ve sorunsuz gitmesi için her şeyi yapmaya çalışıyorlar. İlk günden itibaren beni her konuda kabullendiklerini ve desteklediklerini hissediyorum."