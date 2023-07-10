Avrupa Gençler Şampiyonası'ndan zaferle döndük

Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nı milli sporcular 7 madalya ile tamamladı. Genç milli takım, Avrupa Şampiyonası'nda takım halinde 4. oldu

Avrupa Gençler Şampiyonası'ndan zaferle döndük
Süleyman Daban Süleyman Daban
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Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Belgrad'da düzenlenen Avrupa Gençler Şampiyonası'nda milli sporcular; 3 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 7 madalya kazanıp, takım halinde 4'üncü oldu.

Öte yandan, Slovenya'nın Radovljica kentinde düzenlenen 47. Uluslararası Yüzme Şampiyonası'nda ise milli sporcular; 9 altın, 13 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplam 31 madalya elde etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# spor # Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası # Türkiye Yüzme Federasyonu
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