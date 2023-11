Bayern'in Fenerbahçe Paylaşımı, Galatasaraylıları Kızdırdı!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4'üncü haftasında Bayern Münih ile karşı karşıya geldi. Alman temsilcisi bu maçı Harry Kane'nin golleri ile 2-1 kazandı.

Bu gönderiye kısa sürede yüzlerce yorum geldi. Galatasaraylı taraftarlar, söz konusu paylaşıma tepki yağdırdı.

Bayern Münih Basketbol hesabı, Galatasaray'ın Alman ekibi ile ilk maçı öncesi sosyal medyadan Fenerbahçe'ye yönelik bir paylaşım yapmıştı. Paylaşımda, "Hey Fenerbahçe Beko taraftarları, Cuma gününü sabırsızlıkla mı bekliyorsunuz?" ifadeleri kullanılmıştı.

We’ll bring out the classic 😉#FCB(B) Fans @FBBasketbol fans

🤝

Happy that @FCBayern signed @HKane



Güzel kutlayın, sevgili arkadaşlar! #WeBallTogether #FCBvGS https://t.co/7uk3QfM8w0