Bayern'in Fenerbahçe Paylaşımı, Galatasaraylıları Kızdırdı!
Bayern Münih'in aldığı galibiyetten sonra Alman ekibinin basketbol hesabı, Fenerbahçe'yi etiketleyerek bir gönderi paylaştı. Bayern Münih'in maçın ardından yaptığı paylaşım, Galatasaraylı taraftarların tepkisini çekti.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4'üncü haftasında Bayern Münih ile karşı karşıya geldi. Alman temsilcisi bu maçı Harry Kane'nin golleri ile 2-1 kazandı.
Bu gönderiye kısa sürede yüzlerce yorum geldi. Galatasaraylı taraftarlar, söz konusu paylaşıma tepki yağdırdı.
İlk Maçta da Paylaşmışlardı
Bayern Münih Basketbol hesabı, Galatasaray'ın Alman ekibi ile ilk maçı öncesi sosyal medyadan Fenerbahçe'ye yönelik bir paylaşım yapmıştı. Paylaşımda, "Hey Fenerbahçe Beko taraftarları, Cuma gününü sabırsızlıkla mı bekliyorsunuz?" ifadeleri kullanılmıştı.
We’ll bring out the classic 😉#FCB(B) Fans @FBBasketbol fans— FC Bayern Basketball (@FCBBasketball) November 8, 2023
🤝
Happy that @FCBayern signed @HKane
Güzel kutlayın, sevgili arkadaşlar! #WeBallTogether #FCBvGS https://t.co/7uk3QfM8w0