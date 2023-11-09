Galatasaray'da 8 Numara Operasyonu! Yönetim Thomas Partey Transferi İçin Harekete Geçecek

Ocak ayı yaklaştıkça Galatasaray'da yolcu listesi de yavaş yavaş netleşmeye başladı. Aslan'ın hocası Okan Buruk, sezonun ilk devresinde şans verdiği fakat verim alamadığı oyuncuların gönderilmesini ve yerine yeni takviyelerin yapılmasını istiyor.

50 yaşındaki çalıştırıcının gözden çıkardığı isimlerden biri, orta saha arayışlarında da formsuzluğu gündeme gelen Ndombele. Fransız futbolcunun kiralık kontratının feshedilmesi düşünülüyor. Geçen sezonun 2. yarısından bu yana düşüşü devam eden Sergio Oliveira'nın da Suudi Arabistan kulüplerine satılması gündemde. Böylece yabancı kontenjanında 2 kişilik yer açılabilecek. Forvet hattında da Bakambu.

Ndombele'nin Yerine

Sarı-Kırmızılılar, özellikle yaz döneminde orta sahanın merkezinde yapılamayan takviyelerin telafisini ocak ayında gerçekleştirmeyi planlıyor. Teknik patron Okan Buruk'la yönetim sık sık transfer zirveleri yaparken, geniş bir liste üzerinde kollar sıvanmış durumda. Buruk'un ilk isteği, Tottenham'dan kiralanan ve beklentilerin çok altında kalan Ndombele'nin yerine, Torreira'yı tamamlayacak bir orta saha transferi.

Fenerbahçe de İstiyordu

Bu yılki oyun planında genellikle Torreira'yı ön alan baskısına gönderen ve arkasındaki boşluğu Kaan Ayhan'la dolduran Buruk, buraya yapılacak iyi bir transferin takıma seviye atlatacağını düşünüyor. Her ne kadar klasik bir 8 numara için arayışlar sürse de Arsenal'le yolları ayırmaya hazırlanan ve Fenerbahçe'nin de listesinde olan Thomas Partey'in bir fırsat transferi olarak ortaya çıkması, rotanın İngiltere'ye çevrilmesini sağladı.

Ön Tarafı Rahatlatacak

İngiliz devinin 2020 yazında Atletico Madrid'den 50 milyon Euro'ya transfer ettiği Partey, bu sezon forma bulmakta zorlanıyor ve tarafların yolları ayırması gündemde. 30 yaşında 1.85 boyundaki defansif orta sahanın Galatasaray'a gelmesi durumunda, Torreira'nın ön alan baskısında daha da etkili olacağı düşüncesi hakim. Bunun da ileri uçtaki hücumcuları rahatlatacağı ve atak devamlılığının sağlanacağı öngörülüyor.