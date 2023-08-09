Beşiktaş'a Manchester United'dan stoper takviyesi! Bailly ile anlaşma sağlandı

Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ta sıradaki hamle stoper bölgesine geldi.İddialara göre siyah-beyazlılar Manchester United'dan ayrıılmasına kesin gözüyle bakılan stoper Bailly ile anlaşma sağlandı. İşte detaylar...

Beşiktaş'a Manchester United'dan stoper takviyesi! Bailly ile anlaşma sağlandı
Bailly Beşiktaş'a doğru
Nihat Çarboğa Nihat Çarboğa
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Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ta sıradaki hamle stoper bölgesine geldi.İddialara göre siyah-beyazlılar Manchester United'dan ayrıılmasına kesin gözüyle bakılan stoper Bailly ile anlaşma sağlandı.

                              BEŞİKTAŞ'A MANCHESTER UNİTED'DEN STOPER TAKVİYESİ

Stoper hattına takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Eric Bailly ile prensipte anlaştı.

Teknik direktör Şenol Güneş'in isteği doğrultusunda stoper bölgesine transfer yapmak isteyen Beşiktaş'ın Fildişili stoperle anlaştığı iddia edildi.

Beşiktaş'a Manchester United'dan stoper takviyesi! Bailly ile anlaşma sağlandı - Resim : 1

Sercan Dikme'nin haberine göre 3 yıllık sözleşme ve yıllık maaş konusunda anlaşma sağlanan oyuncu Manchester United ile alacaklarına dair bugün son bir görüşme yapacak. Transferin birkaç güne sonuçlanması bekleniyor.

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                                                  22-23 SEZONU PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonu Marsilya'da kiralık olarak geçiren ve 23 resmi maça çıkan Eric Bailly bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı.

# Manchester United # beşiktaş
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