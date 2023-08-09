Yukatel Adana Demirspor M'baye Niang'ı transfer etti! M'baye Niang kimdir?

Adana Demirspor, son olarak AJ Auxerre forması giyen 28 yaşındaki forvet Senegealli M'baye Niang ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Mavi şimşekler bir süredir peşinde olduğu Senegalliyi sonunda kadrosuna katmayı başardı.

Yeni sezona iddialı bir şekilde girmek isteyen Adana Demirspor'da transfer çalışmalarına devam ediyor.



Son olarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden AJ Auxerre'de forma giyen 28 yaşındaki forvet M'baye Niang'ı kadrosuna kattı.

Serbest statüde bulunan Senegalli oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Oyuncunun kazanacağı yıllık maaşı açıklanmadı.



Senegalli geçtiğimiz sezon AJ Auxerre formasıyla toplamda 32 maça çıkıp 7 gole katkıda bulundu.

M'BAYE NİANG KİMDİR?

Auxerre takımında Forvet mevkinde forma giyen M'Baye Niang, 19 Aralık 1994 tarihinde dünyaya gelmiştir. 188 cm boyunda ve 83 kilo olan M'Baye Niang, Sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 17 maça çıkan M'Baye Niang, 2 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. M'Baye Niang, bu sezon 1 asist ve 6 gol katkısı ile oynamaktadır.