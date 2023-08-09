Fenerbahçe Maribor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2.ön eleme turunda Zimbru'yu rahat bir şekilde eleyen Fenerbahçe şimdide 3. ön eleme turundaki rakibi Maribor ile kozlarını paylaşacak.Mücadelenin ne zaman saat kaçta ve maçın hangi kanalda yayınlanacağı tüm futbolseverler tarafından merak ediliyor.

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, 3. ön eleme turu ilk maçında köklü Slovenya ekibi Maribor ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Bir önceki turda Moldova ekibi Zimbru'yu iki maçta attığı 9 golle geçen kanarya, Maribor karşısında da ilk maçtan avantajı ele geçirmek istiyor.

Beşiktaş ve Adana Demirspor ile UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, 3. ön eleme turu ilk maçında Maribor ile karşılaşıyor. Sarı lacivertli ekibimizin sahası Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın günü, başlama saati ve bilet fiyatlarına ilişkin tüm bilgiler haberimizde.

FENERBAHÇE MARIBOR MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Maribor maçı 10 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

Zorlu mücadelenin başlama saati 21:00 olarak açıklandı.

FENERBAHÇE MARIBOR MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçına sahne olacak Fenerbahçe Maribor karşılaşması S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN VE FENERBAHÇE'NİN OLASI PLAY-OFF RAKİBİ KİM?

Maribor Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçı ise 17 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

Kanarya bu turu da geçmesi halinde ise bu turda da gülen taraf olduğu takdirde play-offlara yükselecek ve play-offları da geçmesi halinde UEFA Konferans Ligi gruplarında mücadele etmeye hak kazanacak.

Fenerbahçe'nin olası play-off rakibi Twente-Riga maçının galibi olcak.

FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

Altay Bayındır, Osayi, Serdar Aziz, Becao, Ferdi, İsmail Yüksek, Mert Hakan, Dusan Tadic, İrfan Can, Ryan Kent, Edin Dzeko.