Beşiktaş'ın yeni transferi Alex Chamberlain: "Burada kupalar kazanmak istiyorum"

Beşiktaş'ın yeni transferi İngiliz futbolcu Alex Chamberlain, kulübün sosyal medya kanalına açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ve hızlı bir şekilde adapte olmaya çalıştığını söyleyen Alex Chamberlain, “Kendimi çok iyi ve heyecan dolu hissediyorum. Benim için yeni bir meydan okuma diyebilirim. Yeni bir ülke, yeni bir lig. Neler olacağını merak ediyorum ve olabildiğince hızlı adapte olmaya çalışıyorum. Burada bir şeyleri başarmak istiyorum" dedi.

Şanslı olduğunu dile getiren Chamberlain, "Babamın profesyonel futbol oynadığı dönemin üzerinden çok zaman geçti. Benim akıl hocamdı. Onun başardığı şeyleri ben de genç yaşımda başarmak istedim. Hedeflerime ulaşmak için doğru şekilde yetiştirildim. Şu ana kadar meyvesini topladım, bunun için çok şanslıyım.

Gençken elbette zordu, çünkü katı kuralları vardı. Ne yapmalıyım? Nasıl yapmalıyım? Standartları çok yüksekti. Tüm bunlar beni şu an olduğum kişi haline getirdi ve bunun için çok şanslıyım. Futbol tutkusu yüksek bir ailede büyüdüm. Bence her çocuk babasının ayak izlerini takip etmek ister. Babalarına bakarlar ve onu bir kahraman olarak görürler. Benim babam futbolcuydu ve onu o çevrede gördüğüm için çok şanslıyım. Her şey doğru bir zamanda bir araya geldi ve benim tutkum oldu. Babamın başardıklarını takip etmek istedim" diye konuştu.

BEŞİKTAŞ STADYUMUNDA DAHA ÖNCE KUPA KALDIRDI!

İngiliz oyuncu, Beşiktaş Stadyumu'nda daha önce kupa kazandığını hatırlatarak, "Bu statta UEFA Süper Kupa’yı kaldırdığım geceyi çok iyi hatırlıyorum. Çok güzel bir geceydi. Bu tarz maçları kariyerinizde her zaman oynayamazsınız. Aynı hisleri Beşiktaş için de taşıyorum ve burada kupalar kazanmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Atak anlayışa sahip bir orta saha oyuncusu olduğumu söyleyebilirim. Liverpool’da oynarken farklı rollere uyum sağladım, gerekirse daha geride de oynayabilirim. Fakat sahada iyi yaptığım şeyler arasında topu ileriye taşımayı, top sürmeyi, ceza sahası dışından şut çekmeyi, atağı başlatmayı ve geçiş paslarını atmayı sayabilirim. Kanat oyuncusu olarak da oynayabilirim. Arsenal’da 6 yıl kanat oyuncusu olarak oynadım, zaman zaman bunu Liverpool’da da yaptım. İleride, her yerde oynayabilirim, fakat orta sahada oynamayı ve ileriye top taşımayı seviyorum. Benden bunları sık sık yapmamı bekleyebilirsiniz" dedi.

''İYİ FUTBOL SERGİLEMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM!''

"Beşiktaş’la ilgili olarak Nathan Redmond ile konuştum, bana çok yardımcı oldu. Özellikle de geçen hafta ona birçok soru yönelttim ve o da yardımcı oldu. Kulüp hakkında birçok güzel şey söyledi. Onun burada güzel şeyler başardığını gördüğüm için mutluyum. Geçen sezon Instagram’a attığı videoları izlediğimi hatırlıyorum. Çoğunlukla Nathan Redmond, Livepool’dan Loris Karius’la da konuştum.

Bu şehirde yaşamanın ve Türkiye’de oynamanın nasıl olduğunu anlatan birkaç kişi daha vardı. Konuştuğum herkesten güzel şeyler duydum. Böyle büyük bir kulübe gelen herkesin hedefi şampiyonluk kazanmaktır. Bireysel anlamda benim hedeflerim aynı. Bunların hepsi; takıma entegre olmak, takım arkadaşlarımı tanımak, yeni hocamla konuşmak ve benden neler istediğini anlamakla başlıyor. Oynayabildiğim kadar oynamak ve goller atmak istiyorum. Takım arkadaşlarıma yardımcı olmak ve kazanma hedefimizi gerçekleştirmek istiyorum.

Cenk Tosun, Arthur Masuaku, Gedson Fernandes ve Daniel Amartey, hepsi çok iyi oyuncular. Onlara karşı oynadım. Bu durumun onlarla beraber çalışırken işime yarayacağını düşünüyorum, çünkü onlar da nereden geldiğimi, nasıl oynadığımı bilen oyuncular. Bu da takıma ve hayata kolay adapte olmamı sağlayacak. Onlar bu ligdeki farklılıkları veya kendimi daha iyi yönlendirebileceğim alanları biliyorlar. Hepsi iyi oyuncular ve büyük bir kulüpte oynuyorlar. Onları görmek, tanımak ve birlikte iyi futbol sergilemek için sabırsızlanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

15 NUMARALI FORMAYI GİYECEK!

Yeni sezonda 15 numaralı formayı giyeceğini de belirten Chamberlain, "Yeni gelenler için boşta pek numara yoktu ve şansıma 15 numara boştaydı. Arsenal ve Liverpool’da oynarken de bu numarayla oynuyordum. Bu numaranın boşta olduğunu öğrendiğimde hemen aldım ve benim için mantıklı bir karar oldu" diye konuştu.