Beşiktaş'ta gözler Ajax'ın yıldızı Steven Berghuis'ta!

Beşiktaş transferde rotayı yine Hollanda’ya çevirdi. Siyah-Beyazlılar’ın gündeminde Ajax’ın bir başka yıldızı var. Hollanda devinin Sırp yıldızı Tadic’i çok istemesine rağmen Fenerbahçe’ye kaptıran Beşiktaş yönetimi, bu kez benzer özelliklere sahip olan futbolcunun peşinde. 31 yaşındaki solak futbolcu, forvet arkasında ve sağ kanatta görev yapıyor. Tadic’in ayrılığı sonrasında kendisinden onun boşluğunu doldurması istense de son dönemde kulüpte yaşanan gelişmelerden çok rahatsız.

BEŞİKTAŞ'IN TRANSFER HEDEFİ, TAKIMINI ELEŞTİRDİ

Hollanda’daki basın mensuplarından “Yeni Tadic” beklentisiyle ilgili gelen sorulara tepki gösteren Berghuis, “Ben öyle biri olmayacağım. Ben neysem oyum ve belli bir rolde kendimi çok rahat hissediyorum. Genç oyunculardan, Afrikalı ve Güney Amerikalı oyunculara kadar takımdaki herkesle iletişim kuruyorum. Bu hoşuma gidiyor” ifadelerini kullandı. Takımın giderek zayıfladığının da altını çizen deneyimli futbolcu, birkaç gün önce yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

ALARM ZİLİ ÇALDI

“Şu anda durum endişe verici, bunu görmezden gelemeyiz. Her takımı yenmemiz bekleniyor ama şu anda durumumuzu gördüğümde bu beklentileri karşılayıp karşılayamayacağımızdan şüphe duyuyorum. Bunu sahada göstermeliyiz, bunu başarabilecek bir kadromuz olmalı. Beni endişelendiren de bu. Tadic ayrılığı ile ilk alarm zili çaldı.”

BİR DE CEZA ALINCA...

Üstelik Berghuis ile ilgili yaşanan tek sorun bu değil. Bir Twente taraftarına saldırdığı için ceza alan yıldız futbolcunun önümüzdeki günlerde Ajax ile olan bağlarının tamamen kopması gündemde. İşte Beşiktaş cephesi tam da bu noktada devreye girdi. Hollanda futboluna yakın birkaç menacere yetki veren Siyah-Beyazlılar, maliyet araştırmasına koyuldu. Oyuncunun Ajax’la resmi olarak kontratını feshetmesi durumunda, Beşiktaş’ın hiç vakit kaybetmeden transfer teklifini ileteceği öğrenildi.

YERİ ŞİMDİDEN HAZIR

Olası bir Berghuis transferine şimdiden tam not veren Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş; sakatlık kâbusu yaşayan Ghezzal’ın yerinde Hollandalı yıldızı kullanmanın planlarını yapıyor. Siyah-Beyazlı yönetim, Steven Berghuis transferi gerçekleşmezse, yine o seviyede kaliteli bir yıldızı mutlaka kadroya katmanın hesapları içerisinde.