Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi eleme turlarında mücadele eden temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor takip ediliyor. Aldıkları sonuçlara göre değişiklik gösteren Türkiye ülke puanı gündemdeki yerini aldı. Futbolseverler bir sonraki sezonda ülkemizin durumunu görmek adına UEFA ülke puanı sıralaması 2023-2024 sezonu için araştırmalara başladı. Gruplara kalma mücadelesi veren takımlarımız turları geçerek play-off mücadelesine katılmayı hedefliyor. Peki, güncel UEFA ülke puanı sıralaması Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanı var? İşte, son durum…

UEFA ülke puanı sıralaması güncel liste araştırılıyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi elemeleri; Beşiktaş, Fenerbahçe, Adana Demirspor Konferans Ligi elemeleri için mücadelelerini sürdürüyor. Aldıkları sonuçlar Türkiye ülke puanı üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

BEŞİKTAŞ, ADANA DEMİRSPOR, GALATASARAY MAÇ TAKVİMİ

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu

Zalgiris Vilinius 2-2 Galatasaray (Rövanş tarihi: 2 Ağustos Çarşamba)

Konfrans Ligi 2. ön eleme turu

Beşiktaş 3-1 Tirana (Rövanş tarihi: 3 Ağustos Perşembe)

1907 Cluj 1-1 Adana Demirspor (Rövanş tarihi: 3 Ağustos Perşembe)

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL

1- İngiltere - 88.928

2- İspanya - 75.927

3- İtalya - 71.569

4- Almanya - 69.552

5- Hollanda - 52.300

6- Fransa - 51.914

7- Portekiz - 46.816

8- Belçika - 34.900

9- İskoçya - 30.450

10- Avusturya - 28.800

11- İsviçre - 28.075

12- TÜRKİYE - 27.350

13- Sırbistan - 27.175