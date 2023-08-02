UEFA ülke puanı sıralaması güncel
Güncel UEFA ülke puanı sıralaması son durum ile Türkiye ülke puanı kaç, kaçıncı sırada yer alıyor?Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi eleme turlarında mücadele eden temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor takip ediliyor.
Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi eleme turlarında mücadele eden temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor takip ediliyor. Aldıkları sonuçlara göre değişiklik gösteren Türkiye ülke puanı gündemdeki yerini aldı. Futbolseverler bir sonraki sezonda ülkemizin durumunu görmek adına UEFA ülke puanı sıralaması 2023-2024 sezonu için araştırmalara başladı. Gruplara kalma mücadelesi veren takımlarımız turları geçerek play-off mücadelesine katılmayı hedefliyor. Peki, güncel UEFA ülke puanı sıralaması Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanı var? İşte, son durum…
UEFA ülke puanı sıralaması güncel liste araştırılıyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi elemeleri; Beşiktaş, Fenerbahçe, Adana Demirspor Konferans Ligi elemeleri için mücadelelerini sürdürüyor. Aldıkları sonuçlar Türkiye ülke puanı üzerinde etkili olmaya devam ediyor.
BEŞİKTAŞ, ADANA DEMİRSPOR, GALATASARAY MAÇ TAKVİMİ
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu
Zalgiris Vilinius 2-2 Galatasaray (Rövanş tarihi: 2 Ağustos Çarşamba)
Konfrans Ligi 2. ön eleme turu
Beşiktaş 3-1 Tirana (Rövanş tarihi: 3 Ağustos Perşembe)
1907 Cluj 1-1 Adana Demirspor (Rövanş tarihi: 3 Ağustos Perşembe)
UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL
1- İngiltere - 88.928
2- İspanya - 75.927
3- İtalya - 71.569
4- Almanya - 69.552
5- Hollanda - 52.300
6- Fransa - 51.914
7- Portekiz - 46.816
8- Belçika - 34.900
9- İskoçya - 30.450
10- Avusturya - 28.800
11- İsviçre - 28.075
12- TÜRKİYE - 27.350
13- Sırbistan - 27.175