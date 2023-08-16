Beşiktaş'ta Pepe ve Zaynutdinov'da geri sayım başladı!

Siyah beyazlıların uzun süredir görüştüğü Pepe ve Zaynutdinov’un kulüpleri, bonservisleri bedelsiz vermeyi kabul etti. Kulüplerin ardından oyuncuları ikna etmeye çalışan Beşiktaş yönetimi, bu oyuncuların dışında iki transfer daha planlıyor.

BEŞİKTAŞ'TA PEPE VE ZAYNUTDİNOV'DA GERİ SAYIM BAŞLADI

Son olarak kadrosuna İngiliz orta saha oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain’i katan Beşiktaş, İngiltere ve Rusya’dan birer yıldızın daha transferini bitiriyor. Siyah beyazlılar, Arsenal’den Nicolas Pepe ve CSKA Moskova’dan Bakhtiyar Zaynutdinov’u renklerine bağlama yolunda önemli mesafe kat etti. Her iki kulübün de bonservisleri bedelsiz olarak Beşiktaş’a vermeyi kabul ettiği belirtildi.

MUSA BARROW DA GÜNDEMDE

Kanat forvet olarak görev yapan Fildişi Sahilli Pepe ve Kazak 10 numara Zaynutdinov’un transferlerinin bu hafta sonuçlanması beklenirken, asbaşkan Emre Kocadağ, bu iki oyuncunun dışında, biri 8 numara olmak üzere en az iki yıldız daha alacaklarını söyledi. Beşiktaş’ın ilgilendiği futbolcular arasında Bologna’nın Gambiyalı sol kanat oyuncusu Musa Barrow’un da bulunduğu iddia edildi.