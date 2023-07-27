Beşiktaş'tan ilk 11 açıklandı: İşte kadro!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu heyecanıyla Arnavutluk temsilcisi Tirana'ya karşı mücadeleye hazırlanıyor. Ghezzal, Amartey, Cenk Tosun ve Tayyip Talha'nın kadroda yer alamayacağı maç öncesi, Beşiktaş'ın heyecanı yüksek. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin ilk maçında Türk ve Arnavut futbolseverler, sahada nefes kesen bir mücadeleyi izlemeye hazırlanıyor.

BEŞİKTAŞ UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ 2. ELEME TURUNDA TİRANA İLE KARŞILAŞIYOR

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda heyecan dorukta! Beşiktaş, Arnavutluk temsilcisi Tirana ile kozlarını paylaşıyor. İlk maç Beşiktaş'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek ve Alman hakem Daniel Schlager yönetecek. Rövanş mücadelesi ise 3 Ağustos Perşembe günü Arnavutluk'un başkenti Tiran'da oynanacak.

BEŞİKTAŞ'TA YILDIZLAR YOK

Ancak Beşiktaş'ta üzücü haberler de var. Ghezzal, Amartey, Cenk Tosun ve Tayyip Talha gibi önemli oyuncular sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer alamayacak. Bu durum, siyah-beyazlıları zorlu bir mücadeleye sürükleyecek.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Beşiktaş'ın sahaya süreceği kadro şu şekilde: Mert, Rosier, Necip, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Onur, Muleka, Aboubakar.

Tirana ise şu kadro ile sahada olacak: Selmani, Najdovski, Hoxhallari, Doka, Pergjoni, Lushkja, Jonuzi, Latifi, Hila, Hasani, Abazaj.

Beşiktaş taraftarları ve futbolseverler, bu önemli mücadeleyi büyük bir heyecanla bekliyor. Takımların performansları ve sahada sergileyecekleri futbol, turun kaderini belirleyecek. Ghezzal ve diğer yıldız oyuncuların yokluğunda Beşiktaş'ın nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu. Tüm gözler bu mücadelede!