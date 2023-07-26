Beşiktaş - Tirana maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Avrupa futbolunun en büyük üçüncü organizasyonu UEFA Konferans Ligi'nde 2023-2024 sezonu heyecanı ön eleme mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Beşiktaş ile Tirana karşı karşıya gelecek.

Ev sahibi Beşiktaş, Konferans Ligi serüvenine bu turda dahil oluyor. Geçtiğimiz sezonu Trendyol Süper Lig'de 3. sırada tamamlayan siyah-beyazlılar, teknik direktörü Şenol Güneş ile hem ligde hem de Avrupa'da iddialı olmaya çalışacak. Onana, Amartey ve Emrecan Bulut'u kadrosuna katan Beşiktaş, sezonun ilk resmi maçından galibiyetle ayrılmak istiyor.

Konuk ekip Tirana ise Konferans Ligi serüvenine 1. ön eleme turundan başlamıştı. Bu turda Dinamo Batumi ile karşı karşıya gelen Tirana, kendi sahasında ilk maçta 1-1 berabere kaldığı rakibini rövanş maçında deplasmanda 2-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırmayı başarmıştı.

BEŞİKTAŞ - TİRANA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turundaki Beşiktaş - Tirana maçı 27 Temmuz Peşrembe günü oynanacak.

Vodafone Park'daki maçta hakem Daniel Schlager görev yapacak.

Beşiktaş - Tirana maçı saat 21.00'de başlayacak. Beşiktaş - Tirana maçı S Sport Plus kanalından yayınlanacak.