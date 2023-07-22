Beşiktaş Tiran maçı kadrosunu bildirdi! İşte UEFA'ya teslim edilen kadroda yer alan futbolcular...
UEFA Konferans Ligi'nde temsilcilerimiz sahne almaya başlıyor. Önümüzdeki hafta oynanacak 2. eleme turu öncesinde Beşiktaş da oyuncu kadrosunu UEFA'ya bildirdi. İşte siyah-beyazlıların Tiran ile oynayacağı karşılaşmalarda görev alacak futbolcular...
UEFA Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek olan takımlarımız UEFA'ya kadrolarını bildirmeye başladı.
2. eleme turunda Arnavutluk ekibi Tiran ile karşılaşacak olan Beşiktaş da oyuncu kadrosunu UEFA'ya bildirdi.
Futbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu Oyuncu Listesi Belli Oldu— Beşiktaş JK (@Besiktas) July 22, 2023
🔗 https://t.co/86GcensnOB pic.twitter.com/9KTKNLqbs9
YENİ TRANSFERLER KADROYA DAHİL EDİLDİ
Siyah-beyazlılarda yeni transferler Daniel Amartey, Emrecan Bulut ve Jean Onana da 25 kişilik kadroda kendilerine yer buldu.
Beşiktaş'ın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre kadroda yer alan futbolcular şöyle:
Vincent Aboubakar, Daniel Amartey, Emrecan Bulut, Onur Bulut, Gedson Fernandes, Omar Colley, Ersin Destanoğlu, Rachid Ghezzal, Mert Günok, Amir Hadziahmetovic, Ajdin Hasic, Kerem Atakan Kesgin, Semih Kılıçsoy, Arthur Masuaku, Umut Meraş, Francisco Montero, Jackson Muleka, Jean Onana, Valentin Rosier, Salih Uçan, Necip Uysal, Emrecan Uzunhan, Berkay Vardar, Kartal Kayra Yılmaz, Utku Yuvakuran
Kaynak: Anadolu Ajansı